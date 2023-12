Xông vào nhà kho dập lửa, người đàn ông bị điện giật tử vong

Khoảng 4h ngày 4/12, đám cháy bùng phát tại căn nhà trong hẻm 57, đường Nguyễn Văn Tạo, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An.

Đám cháy được dập tắt, người dân phát hiện thi thể ông H. cháy đen.



Khu vực cháy kho chứa đồ cũ nhà ông H. (SN 1977, nhân viên lái xe cho một ngân hàng ở TP Tân An). Phát hiện lửa bùng phát, ông H. xông vào bên trong kho chứa đồ cũ để dập lửa, nhưng bị điện giật, ngã bất động trong kho.

Người dân trong hẻm huy động bình chữa cháy dập lửa. Sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế. Thiệt hại sau vụ cháy nhỏ nhưng mọi người phát hiện ông H. tử vong trong tình trạng bị cháy đen.

Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn