Xe máy tông con chó chạy lông nhông khó lường, 2 phụ nữ gặp nạn

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông mới đây cho thấy, sau khi tông trúng con chó, nữ tài xế xe máy cùng người phụ nữ và cháu bé ngồi sau ngã xuống đường.

Sau khi gặp nạn, cháu bé đi cùng 2 người phụ nữ có dấu hiệu hoảng sợ nên khóc thét và được người dân bế lên. Trong khi đó, nữ tài xế đi xe máy có dấu hiệu bị thương nặng nằm trên đường, còn người phụ nữ ngồi sau có thể đứng dậy đi lại.

Đoạn clip ghi hình ảnh vụ tai nạn thu hút hàng trăm bình luận từ người dùng Facebook, trong đó, nhiều ý kiến lên án hành động thả rông cho gây tai nạn cho người đi xe máy. Không ít người dùng Facebook tiết lộ đã từng gặp tai nạn vì tông phải vật nuôi thả rông ngoài đường.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định xử lý hành vi thả rông động vật gây tai nạn giao thông, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý) cho biết: Nghị định 144/2021/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình) có quy định cụ thể việc xử lý hành vi thả rông vật nuôi. Cụ thể:

Chủ vật nuôi sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng về hành vi “Để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Với hành vi “Để vật nuôi xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị", chủ vật nuôi sẽ bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Luật sư Kiên cho biết thêm, ngoài bị xử phạt hành chính, chủ sở hữu vật nuôi còn phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra theo Điều 602, Bộ luật Dân sự năm 2015 nếu vật nuôi như chó hay trâu bò thả rông gây ra vụ tai nạn dẫn tới thiệt hại về sức khỏe và tài sản cho các nạn nhân.

