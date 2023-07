Xây dựng lực lượng Công an thành phố Vinh thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An, là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa của tỉnh với dân số khoảng 48 vạn người. Thời gian qua được sự quan tâm của các cấp, ban, nghành và lãnh đạo Công an tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng Công an Nghệ An, xây dựng các đơn vị điển hình, kiểu mẫu được Công an thành phố Vinh triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc xuống tận cơ sở, làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); tình hình ANTT trên địa bàn thành phố Vinh ngày càng chuyển biến tích cực, ổn định, bình yên; tội phạm về trật tự xã hội được kìm giữ và làm giảm (năm 2022 giảm 34,4% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19) và giảm 0,6% so với năm 2021), không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận quan tâm. Công an thành phố Vinh cũng là đơn vị chủ công của Công an tỉnh trong công tác phòng chống các loại tội phạm, được Bộ Công an, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, biểu dương. Các mặt công tác khác như phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ được thực hiện tốt; không để xảy ra cháy, nổ và tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã có nhiều lượt ý kiến thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác xây dựng Công an phường, điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Vinh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, các đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh biểu dương những thành tích, kết quả của Công an thành phố đạt được trong thời gian qua. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cũng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để Công an thành phố hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh dự Hội nghị

Để hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã gợi mở và đề nghị các cấp chính quyền thành phố Vinh phải thống nhất, xem việc triển khai thực hiện những chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần quan tâm hàng đầu, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, không chỉ riêng lực lượng Công an.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, “Xây dựng được lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sẽ góp phần vô cùng quan trọng trong giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại. Đặc biệt, trong điều kiện cả tỉnh đang xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa, đô thị văn minh, hiện đại vùng Bắc Trung Bộ”.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Đối với Công an thành phố Vinh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu phải chủ động, làm tốt hơn nữa vai trò chủ công tham mưu Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai các chủ trương trên đến tận cơ sở; nghiên cứu đề ra những cách làm hay, sáng tạo, đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; không được có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; Tập trung tham mưu xây dựng trụ sở Công an xã trên địa bàn với những cách làm hiệu quả, trước mắt Công an thành phố Vinh cần phối hợp với các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng Công an Nghệ An, xây dựng các đơn vị điển hình, kiểu mẫu một cách có hiệu quả, chất lượng; tiếp tục phối hợp với Phòng Hậu cần, Phòng Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án camerea giám sát ANTT và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm ANTT và góp phần xây dựng đô thị thông minh. Đối với xây dựng 05 Công an phường điển hình, kiểu mẫu; 02 xã, 03 cơ quan, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an thành phố Vinh tổng rà soát lại các chỉ tiêu trong 03 bộ tiêu chí của Bộ Công an; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, phấn đấu hoàn thành sớm các mục tiêu đề ra. Phấn đấu thành phố Vinh là đơn vị hoàn thành sớm nhất, chất lượng nhất các mục tiêu đề ra…

Toàn cảnh Hội nghị

Tác giả: Văn Hậu - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn