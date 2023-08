WinCommerce thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng

WinCommerce trao tặng các phần quà thiết yếu cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội

WinCommerce đa dạng hóa mô hình với WinMart+ Rural

"Là nhà bán lẻ có độ phủ điểm bán lớn nhất tại thị trường Việt Nam, bên cạnh các hoạt động phát triển kinh doanh, chúng tôi còn mong muốn góp phần mang lại cuộc sống tốt hơn cho người tiêu dùng qua các hoạt động trách nhiệm với xã hội, với người dân Việt Nam", đại diện WinCommerce chia sẻ.

WinCommerce trao tặng 22.5 tấn gạo đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An

Từ cuối tháng 5 cho đến đầu tháng 8 năm nay, WinCommerce đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Một trong số đó là chương trình tặng gạo, quà thiết yếu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại vùng nông thôn, vùng ven. Đây là chương trình được triển khai nhân dịp khai trương chuỗi cửa hàng WinMart+ theo mô hình mới được thiết kế dành riêng cho bà con sinh sống trên địa bàn khu vực này. Các buổi trao tặng quà đã diễn ra thành công tốt đẹp tại huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) vào ngày 27/05; huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) ngày 21/07; huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) ngày 26/07; và thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) ngày 04/08/2023. Được biết, chuỗi bán lẻ đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 40 tấn gạo và hơn 600 túi quà hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho người dân.

WinCommerce tích cực phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các hoạt động vì xã hội

WinCommerce thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng thông qua việc đẩy mạnh hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước

WinCommerce tặng quà cho trẻ em Làng trẻ Birla Hà Nội

WinCommerce phối hợp cùng thành phố Thuận An triển khai buổi trao tặng các túi quà thiết yếu

Đặc biệt, WinCommerce cũng mong muốn truyền cảm hứng tới các đối tác nhà cung cấp thân thiết của mình cùng đồng hành, chung tay trên hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Cụ thể, vào ngày khai trương WinMart Thăng Long (Hà Nội) vừa qua, thay vì gửi hoa chúc mừng, các nhà cung cấp đã phối hợp cùng WinCommerce gửi tặng quà đến các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà tài trợ đã được gửi đến các em tại Làng trẻ Birla Hà Nội và Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Khuyết Tật Hà Nội vào ngày 28/07/2023 vừa qua, góp phần cải thiện bữa ăn và cuộc sống hàng ngày của các em.

Hoạt động trao tặng gạo cho các hộ gia đình nghèo nhân dịp khai trương WinMart+ Rural tại huyện Hóc Môn

Hàng trăm túi quà thiết yếu được trao tặng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Củ Chi

Đại diện WinCommerce cùng các em tại Làng trẻ Birla

Đại diện WinCommerce cùng lãnh đạo huyện Hóc Môn trao gửi phần quà ý nghĩa tới người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trong thời gian tới, WinCommerce sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và đồng hành cùng địa phương để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng trên nhiều tỉnh thành.

Tác giả: Phạm Hồng

Nguồn tin: Báo Tổ quốc