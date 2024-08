"Vua rau xanh" ăn vào vừa sáng mắt vừa bổ gan, chợ Việt bán cực nhiều

Cải bó xôi tốt cho mắt

Lutein và xeaxanthin dồi dào trong cải bó xôi có tác dụng như chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và tia UV. Chúng cũng giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một bệnh lý về mắt thường gặp ở người lớn tuổi.

Cải bó xôi cũng chứa nhiều beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực tốt, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến quáng gà, khô mắt và các vấn đề về thị lực khác.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng khác như vitamin C, vitamin E, beta-carotene và glutathione trong loại “vua rau xanh” này cũng giúp bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại và ngăn ngừa các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể.

Cải bó xôi cực tốt cho mắt. Ảnh: Getty Images

Tăng cường sức khỏe gan

Cải bó xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, beta-carotene và glutathione. Các chất này giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, từ đó giúp gan khỏe mạnh hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, glutathione còn giúp gan loại bỏ các độc tố và chất cặn bã, hỗ trợ quá trình giải độc gan.

Cải bó xôi đồng thờichứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm tải cho gan. Chất xơ cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu khỏi cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh gan nhiễm mỡ.

Hỗ trợ sức khỏe xương tốt

Cải bó xôi là một trong những nguồn cung cấp vitamin K1 tự nhiên tốt nhất. Vitamin K1 đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất osteocalcin, một protein cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương. Nó giúp gắn canxi vào xương, làm cho xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương.

Loại rau này cũng chứa một lượng canxi đáng kể, một khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì sức khỏe xương. Canxi kết hợp với vitamin K1 giúp tối ưu hóa quá trình xây dựng và củng cố xương.

Trong khi đó, các chất dinh dưỡng như magie, vitamin C, vitamin E và beta-carotene trong cải bó xôi giúp bảo vệ tế bào xương khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, góp phần duy trì sức khỏe xương.

Ngăn ngừa đau tim và xơ vữa động mạch

Cải bó xôi là một nguồn cung cấp nitrat tự nhiên dồi dào. Nitrat được chuyển hóa thành nitric oxide trong cơ thể, một chất có tác dụng làm giãn mạch máu, giảm huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Điều này giúp giảm tải cho tim và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Ăn cải bó xôi đúng cách giúp ngăn ngừa đau tim và xơ vữa động mạch. Ảnh: Shutter Stock

Cải bó xôi chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu. Cholesterol LDL cao là một trong những nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Kali trong loại rau này giúp điều hòa huyết áp, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngăn ngừa thiếu máu

Cải bó xôi là một nguồn cung cấp sắt thực vật dồi dào. Sắt là thành phần quan trọng trong hemoglobin, protein trong hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến gây thiếu máu do thiếu sắt, dẫn đến mệt mỏi, suy nhược và các vấn đề sức khỏe khác.

Bên cạnh đó, cải bó xôi cũng chứa một lượng đáng kể vitamin C. Vitamin C giúp tăng cường hấp thụ sắt từ thực phẩm, đặc biệt là sắt thực vật. Do đó, ăn cải bó xôi cùng với các thực phẩm giàu vitamin C khác như cam, quýt, ớt chuông... có thể giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn.

Ngăn ngừa ung thư

Cải bó xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, beta-carotene và flavonoid. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, một yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành ung thư. Chất diệp lục trong cải bó xôi có khả năng liên kết với các chất gây ung thư và ngăn chặn chúng gây hại cho tế bào.

Loại rau này còn chứa các hợp chất khác như kaempferol và quercetin, được cho là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ các loại rau lá xanh như cải bó xôi có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng.

Giảm lượng đường trong máu

Cải bó xôi chứa rất ít carbohydrate, một chất dinh dưỡng chính được chuyển hóa thành đường glucose trong cơ thể. Do đó, ăn cải bó xôi không làm tăng lượng đường trong máu đáng kể, phù hợp cho người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài ra, cải bó xôi chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường từ ruột vào máu, ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau bữa ăn. Điều này giúp duy trì mức đường huyết ổn định hơn.

