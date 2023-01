Video ghi lại hình ảnh chiếc máy bay ở Nepal trước khi lao xuống đất và bốc cháy

Vụ máy bay rơi ở Nepal vào ngày 15/1 đã khiến ít nhất 68 người thiệt mạng trong tổng số 72 người trên chuyến bay.

Sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện video của một người ghi lại được hình ảnh chiếc máy bay đó ngay trước khi nó gặp nạn. Qua video, có thể thấy dường như người quay đứng trong vườn nhà mình và chỉ vô tình quay đúng lúc chiếc máy bay lao qua, trước khi nó đâm xuống đất trong lúc cố gắng hạ cánh ở một sân bay mới mở tại thành phố Pokhara.

Đây là video:

Nguồn: Aerowanderer.

Video cho thấy chiếc máy bay đã bay thấp một cách rất nguy hiểm qua khu dân cư, rồi nghiêng rất nhiều về bên trái, trước khi có tiếng nổ lớn.

Hãng hàng không Yeti Airlines xác nhận trong số hành khách có nhiều người nước ngoài, từ Úc, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Argentina… Tờ Kathmandu Post cho biết có 2 trẻ nhỏ trên máy bay.

Bishnu Tiwari, một người sống gần hiện trường máy bay gặp nạn, sau khi nghe tiếng nổ lớn đã chạy tới. Anh này kể rằng lửa và khói dày đặc bao trùm chiếc máy bay, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Tiwari nói: “Lửa nóng đến mức tôi không thể đến gần. Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông kêu cứu, nhưng do lửa và khói, tôi không thể giúp được”.

Đây là video tại hiện trường:

Nguồn: BNO News.

Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal cho biết, đây là chuyến bay từ thủ đô Kathmandu tới Pokhara. Hiện chưa thể biết nguyên nhân tai nạn là gì. Các lực lượng quân đội, cảnh sát của Nepal đều đã đến tham gia cứu hộ.

Ở Nepal, thời tiết có thể thay đổi rất đột ngột, thường gây nguy hiểm cho các chuyến bay.

Vụ máy bay rơi vào ngày 15/1/2023 là vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất ở Nepal kể từ năm 1992.

Tác giả: Thục Hân

Nguồn tin: hoahoctro.tienphong.vn