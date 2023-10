Video: 2 nữ sinh gặp tai nạn thương vong do đi vào dải thóc người dân phơi trên đường

Đoạn video ngắn ghi lại cảnh hai nữ sinh đèo nhau trên đường, khi lưu thông qua khu vực có phần thóc của người dân phơi trên đường thì bất ngờ mất lái ngã ra đường. Lúc này một xe máy từ phía sau lao tới đâm phải khiến hai nữ sinh này thương vong.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h50 chiều ngày 19/9, khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua thôn Thổ Trung, xã Tế Thắng (Nông Cống, Thanh Hóa) thì 2 học sinh là L.P.C. và V.T.N. (cùng sinh năm 2008; trú tại huyện Nông Cống) đèo nhau trên 1 chiếc xe đạp điện bất ngờ trượt ngã do đi vào bãi thóc người dân phơi bên đường.

Vụ việc một camera an ninh của người dân ghi lại

Hậu quả, 2 em mất lái ngã ra đường, lúc này 1 chiếc xe máy đi phía sau không xử lý kịp trước tình huống bất ngờ đã đâm mạnh vào 2 em. Bên cạnh 2 nữ sinh, vụ tai nạn còn khiến 2 người đi xe máy khác bị thương do ngã mạnh xuống đường.

Theo camera nhà dân ghi lại, cú tông mạnh đến mức hất văng các em đi xa thêm khoảng 5 mét và lộn nhiều vòng sau đó nằm bất động. Do vết thương quá nặng, nữ sinh C. đã tử vong, còn em N. hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị.

Hiên vụ việc đang được lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp luật Plus