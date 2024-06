Về quê ăn cỗ, cô gái phải ngồi riêng một mâm vì lý do dở khóc dở cười

Kèm theo đoạn clip, người đăng tải viết dòng nội dung: "Về quê ăn cỗ, ai chưa có người yêu ngồi riêng một mâm".

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng

Quả thực, cô gái này phải ngồi một mình một mâm; trong khi đó, 3 mâm còn lại đều đã có người ngồi vừa ăn uống, vừa rôm rả trò chuyện cùng nhau.

Your browser does not support the video tag.

(Nguồn video: Dieu Vu)

Ngay sau khi khoảnh khắc hài hước này xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng đã được phen bàn tán rôm rả. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, gia đình cô gái đã rất mong chờ chàng rể, chính vì thế, cả nhà mới quyết tâm "phạt" cô gái bằng cách cho ngồi ăn cỗ một mình... vì chưa có người yêu.

Có lẽ, đây cũng chính là động lực để cô gái nhanh chóng tìm kiếm cho mình một nửa con lại. Dịp sau về quê ăn cỗ thì cô gái mới không phải một mình một mâm nữa.

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận như sau:

"Hơi giống mình ạ. Cỗ nhà mình tầm 3,4 mâm gì đó, và ai không có người yêu sẽ đi rửa bát. Mình luôn luôn xung phong rửa bát cho khỏi phải nhắc nhở"

"Ăn một mình một mâm dù hơi buồn nhưng cũng thích ạ, càng ăn được nhiều. Nhưng kể ra, có người yêu vẫn vui hơn nhé"

"3 mâm ngồi sát vào nhau. Còn cái mâm 1 mình kia cho ra giữa cửa ngồi cho hàng xóm nhìn, biết đâu mùa cỗ sau lại có cháu rể đúng không ạ? Gia đình thật có tầm nhìn".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn