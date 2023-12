UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng tuyển quân năm 2024

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, các địa phương trong tỉnh đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và UBND tỉnh; qua đó, đã tuyển chọn, gọi nhập ngũ đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Quá trình thực hiện đề cao tính dân chủ, công khai và công bằng, đúng luật; tổ chức giao nhận quân chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng bảo đảm quân số cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu tổ chức, biên chế của Quân đội… Tiêu biểu có các huyện: Quế Phong, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương...

Trong năm, Nghệ An đã đón 2.955 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chu đáo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho 2.768 quân nhân xuất ngũ.

Năm 2024, tỉnh Nghệ An được phân bổ chỉ tiêu tuyển quân trên 3.200 công dân nhập ngũ vào quân đội và hơn 300 công dân nhập ngũ vào Công an nhân dân. Thực hiện công tác này, tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng.

Đại tá Phan Đại Nghĩa – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phan Đại Nghĩa – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện công tác tuyển quân.

Các địa phương với đơn vị nhận quân thống nhất thời gian thâm nhập, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đúng quy định, có giải pháp quản lý công dân sau khi phát lệnh; tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. 100% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương được đăng ký, quản lý, sắp xếp vào ngạch dự bị theo quy định của pháp luật. Việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trước ngày 27/12/2023 (tổ chức khám bù, khám bổ sung đến ngày 31/12/2023); nghiên cứu hồ sơ và chốt quân số hoàn thành trước ngày 20/01/2024; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ hoàn thành trước ngày 5/02/2024.

Tại Hội nghị, các đơn vị nhận quân và địa phương giao quân đã thực hiện ký biên bản hiệp đồng tuyển quân năm 2024.

