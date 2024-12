UBND tỉnh nghe tình hình triển khai dự án tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tham dự buổi làm việc, có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị; các nhà đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự án Khu công nghiệp, Đô thi và dịch vụ VSIP Nghệ An và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An ra đời năm 2015 với diện tích 750ha. Dự án được đầu tư xây dựng bởi Công ty TNHH VSIP Nghệ An thuộc tập đoàn VSIP. Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút 55 dự án các nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn hơn 2.063 tỷ USD, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 1,976 tỷ USD; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 97%.

Hiện Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 681,1ha/750ha (Trong đó: Khu Công nghiệp 360,94ha và Khu Đô thị và Dịch vụ 320,16ha). Giữ nguyên theo hiện trạng không thực hiện bồi thường GPMB 61,51ha/750ha (bao gồm: Khu dân cư hiện hữu, trường học, giếng làng, sân bóng, nhà văn hóa, nghĩa trang; thêm 0,75ha bao gồm 0,34ha sân bóng xã Hưng Tây và 0,41ha nghĩa trang thuộc Khu đô thị giai đoạn 4 tại thành phố Vinh). Chưa hoàn thành bồi thường GPMB 7,39ha/750ha (Hưng Nguyên là 7,06ha và thành phố Vinh là 0,33ha). Trong đó, đất nông nghiệp là 3,74ha và đất nghĩa trang là 3,65ha.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án

Tổng vốn đầu tư Khu công nghiệp VSIP 1 đến nay là 2.343,5 triệu USD, trong đó có 55 dự án đầu tư của các nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư 49.145,6 tỷ đồng, tương đương 2.063,6 triệu USD (34/55 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 46.872 tỷ đồng, tương đương 1.976,1 triệu USD).

Tại buổi làm việc, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đề nghị huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh hoàn thành công tác bồi thường GPMB; thực hiện di dời các tuyến đường dây 220KV, 110KV và 35KV đi qua Khu công nghiệp; chỉnh trang đô thị tuyến đường 72m đoạn từ ngã 5 Quán Bàu, thành phố Vinh đến cầu Kẻ Gai.

Về tình hình triển khai đề xuất địa điểm thực hiện Dự án Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã có tờ trình trình UBND tỉnh về việc xin chủ trương chấp thuận địa điểm để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3 tại Khu Công nghiệp số 8 với quy mô 220 ha tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. UBND tỉnh đã giao UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp số 8 tại xã Hưng Tây; đồng thời rà soát cập nhật khu vực trên vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên và các quy hoạch khác đảm bảo đồng bộ thống nhất. Hiện UBND huyện Hưng Nguyên đang trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp số 8.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú báo cáo phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án

Lãnh đạo Sở, ngành, địa phương đã làm rõ những vấn đề đang tồn tại, vướng mắc và đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, thời gian qua, các ngành, địa phương đã hết sức nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tháo gỡ khó khăn tại Khu công nghiệp VSIP 1 nên đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, đối với phần diện tích còn lại chưa GPMB, đây là những phần diện tích khó thực hiện, các địa phương cần phải tích cực tập trung thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan phải tập trung vào công tác GPMB khu Đô thị và Dịch vụ của VSIP. Trong đó, huyện Hưng Nguyên triển khai kiểm kê, kiểm đếm hiện trạng, phê duyệt phương án bồi thường các mộ phần trên diện tích nghĩa trang rộng 1,7ha; khảo sát vị trí mới để di dời khu vực nghĩa trang có diện tích 1,95ha. Đối với TP Vinh, tập trung thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng hoàn thành dự án nghĩa trang mới. Cả hai địa phương phải hoàn thành các phần việc trước ngày 31/5/2025.

Đối với diện tích đất nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hưng Nguyên tăng cường vận động, thuyết phục người dân đồng thuận thực hiện di dời; phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/2/2025. UBND thành phố Vinh hoàn thành hồ sơ bồi thường GPMB diện tích đất nông nghiệp, hoàn thành trước ngày 28/2/2025.

Liên đến 0,15 ha đất mồ mả, năng lượng (cột điện) và di dời các tuyến đường dây 220KV, 110KV và 35KV, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh hoàn thành di dời 0,15ha mồ mả trước ngày 31/12/2024 và đẩy nhanh tiến độ di dời các tuyến đường dây 220kV, 110kV và 35kV thuộc giai đoạn 4 & 5 Khu Đô thị và Dịch vụ, hoàn thành trước tháng 4/2025. Các Sở, ngành liên quan xem xét, xử lý các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền để hỗ trợ thành phố Vinh thực hiện di dời các tuyến đường điện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao thành phố Vinh từ nay đến trước Tết âm lịch thực hiện chỉnh trang đô thị tuyến đường 72m đoạn từ ngã 5 Quán Bàu, thành phố Vinh đến cầu Kẻ Gai; xử lý các trường hợp đổ trộm rác thải, phế thải; đồng thời đề xuất đầu tư hoàn thiện toàn tuyến đường.

Về việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp số 8 tại xã Hưng Tây, Bí thư Tỉnh ủy, , Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Hưng Nguyên tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao. Các ngành theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn huyện Hưng Nguyên trong việc lập quy hoạch, đảm bảo tiến độ. Giao Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh các điều kiện thành lập Khu công nghiệp theo quy định hiện hành, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/3/2025.

Đối với nhà đầu tư VSIP, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị tập trung đầu tư, triển khai Khu Đô thị và Dịch vụ đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời bố trí kinh phí để xây dựng khu nghĩa trang tại khu quy hoạch 5A.

Trên cơ sở báo cáo của ngành điện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án đề xuất của các Sở, ngành, thực hiện chủ trương đầu tư tuyến đường dây Hưng Tây – Đô Lương. Công ty điện lực Nghệ An quan tâm đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho các Công ty trong Khu công nghiệp.

Giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm đầu mối đôn đốc, chủ trì thường xuyên theo dõi các ngành, địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến việc triển khai các nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh.

Các dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai II.

Khu công nghiệp Hoàng Mai I đã hoàn thành GPMB 246,53 ha/264,77 ha (đạt 93,11%). Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã đồng ý cho Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt thuê đất với tổng diện tích 231,58 ha/264,77 ha; chưa hoàn thành GPMB 18,24 ha.

Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt Hoàng Văn Dương nêu các khó khăn, vướng mắc

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải trả lời các nội dung liên quan

Khu công nghiệp Hoàng Mai II đã có quyết định thu hồi đất với diện tích 14,35ha /334,79ha. Về công tác trích đo, đã phê duyệt đợt 1 và đợt 2 với tổng diện tích 183,1ha/334,79 ha; chưa phê duyệt 151,69 ha. Đã tổ chức kiểm kê đất và tài sản trên đất bị ảnh hưởng được 56/56 thửa của 35/35 hộ với diện tích 39,6/39,6 ha (thuộc trích đo đợt 1).

Sau khi nghe ý kiến các Sở, ngành liên quan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao sự cố gắng của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II; tuy nhiên công tác GPMB tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành, thị xã Hoàng Mai tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ liên quan đến công tác GPMB, bàn giao cho nhà đầu tư đảm bảo nhu cầu thu hút đầu tư.

Cụ thể, đối với vướng mắc về Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và trồng rừng Quỳnh Thiện tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Thanh Thành Đạt bàn giao lại phần diện tích đất doanh nghiệp đã thống nhất (khoảng 3,0ha) trước ngày 30/12/2024 để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, trồng cây xanh của Khu công nghiệp Hoàng Mai I. Công ty TNHH Thanh Thành Đạt nộp hồ sơ đề xuất Dự án sản xuất đồ gỗ nội thất tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I trước ngày 15/01/2025.

Liên quan đến khu đất Nhà máy nước đá tinh khiết Thiên Hoa, đối với khu đất sử dụng trái quy định (0,26 ha), đề nghị UBND thị xã Hoàng Mai vận động Công ty TNHH Hoàng Mỹ phối hợp để di dời tài sản sớm bàn giao mặt bằng; nếu Công ty không thực hiện thì tiến hành cưỡng chế. Đối với phần diện tích còn lại khoảng hơn 0,3 ha thì làm rõ nguồn gốc đất, lập phương án thu hồi đất và hoàn thành công tác GPMB trước ngày 28/2/2025. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế rà soát lại các điều kiện hoạt động của Công ty, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/1/2025.

Liên quan đến khu đất của Xí nghiệp gạch Trung Đô, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp khẩn trương cho ý kiến về hồ sơ xác định tài sản của Xí nghiệp gạch Trung Đô. UBND thị xã Hoàng Mai làm việc với các Sở, ngành để xác định mức hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 31/12/2024; UBND thị xã Hoàng Mai hoàn thành GPMB khu đất trước ngày 30/4/2025.

Dự án Đường N3 nối Quốc lộ 1A vào Khu công nghiệp Hoàng Mai I, giao UBND thị xã Hoàng Mai xác định nguồn gốc đất, hoàn thành hồ sơ xác định nguồn gốc đất cho các hộ dọc tuyến chính đường N3 trước ngày 25/12/2024, các hộ còn lại trước ngày 10/01/2025. Hoàn thiện hồ sơ, họp hội đồng để phê duyệt danh sách các hộ tái định cư (đủ điều kiện và nguyện vọng) trước ngày 10/01/2025; hoàn thiện hồ sơ định giá đất nơi đi, nơi đến và thực hiện công tác giao đất và chi trả (nếu có) để bàn giao mặt bằng, ưu tiên các thửa trên tuyến chính đường N3 trước ngày 15/01/2025.

Đối với các hộ không bố trí tái định cư, sau khi xác định nguồn gốc đất, triển khai lập hồ sơ theo quy định để chi trả trước ngày 25/01/2025, giải ngân nguồn vốn UBND tỉnh đã bố trí.

Về việc di dời đường ống cấp nước của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, đề nghị làm việc với các bên liên quan bố trí vốn để triển khai thi công di dời, hoàn thành trước ngày 15/01/2025.

Đối với việc xả thải của Công ty Cổ phần Container Nghệ An, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì và làm việc với Công ty, yêu cầu phải có biện pháp hợp tác với Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt để giải quyết dứt điểm; đồng thời xây dựng chế tài xử lý.

Đối với Khu công nghiệp Hoàng Mai II, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, UBND xã Quỳnh Vinh và các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ trích đo cho khu vực khoảng 151,69ha/334,79 ha trước ngày 28/2.

UBND thị xã Hoàng Mai khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường GPMB đối với phần diện tích trích đo đợt 1 (khoảng 34,55 ha) trước ngày 28/2/2025, đợt 2 (khoảng 128,2ha) trước ngày 30/5/2025. Tập trung xác định loại đất, chủ sử dụng đất và thu thập hồ sơ pháp lý, các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất để xác định nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất phục vụ công tác trích đo phần diện tích còn lại và sớm thực hiện công tác bồi thường GPMB.

Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê phần diện tích đất 11,82 ha/334,79 ha cho Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt trước ngày 25/12/2024. Các Sở, ngành và Tổ công tác vào cuộc quyết liệt để xử lý các vướng mắc, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/01/2025.

Về Dự án Hệ thống thoát nước quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai II, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải có văn bản cho ý kiến làm rõ về hướng và phạm vi mở rộng tuyến đường 538 so với mặt đường hiện trạng gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam trước ngày 25/12/2024.

UBND thị xã Hoàng Mai chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 về việc phê duyệt chủ trương đầu dự án Hệ thống thoát nước quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai để điều chỉnh bổ sung dự án vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất

năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Hoàng Mai, hoàn thành trước ngày 10/01/2025.

Về dự án Hệ thống thoát nước từ hạ lưu hồ Đồi Tương về sông Hoàng Mai, Bí thư Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy yêu cầu các Sở, ngành rà soát lại quy mô hệ thống thoát nước, đề xuất chủ trương đầu tư.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn