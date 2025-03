Truy đuổi ôtô vượt đèn đỏ, 10 cảnh sát bị thương sau tai nạn liên hoàn

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát Pháp đã cố gắng chặn một chiếc xe ở quận 14, phía nam Paris vào khoảng 5h45 ngày 22/3, nhưng cảnh sát cho biết chiếc xe không chịu dừng lại.

Ba xe cảnh sát đuổi theo chiếc xe đã đâm mạnh vào đèn giao thông, dẫn đến vụ va chạm liên hoàn.

Những hình ảnh và video cho thấy một trong những chiếc xe cảnh sát ở trên chiếc xe nghi phạm, bánh sau của xe treo lơ lửng trên không trung.

Chiếc xe cảnh sát thứ hai bị phá hủy toàn bộ phần đầu, trong khi chiếc xe cảnh sát thứ ba đâm vào phía sau chiếc xe thứ hai.

Ba xe cảnh sát bị hư hỏng sau va chạm. (Ảnh: X)

Theo MailOnline đưa tin, có 10 cảnh sát và 3 người khác bị thương trong vụ tai nạn.

Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez cho biết, cả 10 cảnh sát đều phải nhập viện tạm thời vì bị thương nhẹ, nhưng họ đã được xuất viện vào đầu giờ chiều.

Ông ca ngợi "lòng dũng cảm và sự bình tĩnh" của họ, đồng thời nói với các phóng viên rằng tầm nhìn trong cuộc truy đuổi "khá kém".

Ông Nunez cho biết 3 người trong độ tuổi từ 19 đến 30 đã bị bắt giữ sau vụ tai nạn. Ông không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào khác.

Các công tố viên cho biết họ nghi ngờ tài xế đã say rượu vào thời điểm xảy ra cuộc rượt đuổi.

