Trường học tan hoang, bàn ghế, sách vở ngập trong bùn đất sau lũ

Your browser does not support the video tag.

Quang cảnh tan hoang tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Hồ Bốn (Mù Cang Chải, Yên Bái).

Tối 5/8, toàn bộ khu vực Yên Bái mưa to kéo dài, lũ ống, lũ quét xuất hiện ở một số khu vực trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Hồ Bốn (xã Hồ Bốn) bị ngập trong bùn đất, gây thiệt hại lớn về tài sản, thiết bị học tập, sách vở... (Ảnh: Giáo dục thời đại)

Trường Hồ Bốn nằm ở taluy âm của đường Quốc lộ 32 nên lũ quét qua để lại lượng đất đá khổng lồ trong khuôn viên. Chia sẻ với Tiền Phong, thầy Nguyễn Xuân Trường, hiệu trưởng cho biết, sau trận lũ, 17 căn nhà của giáo viên bị thiệt hại nghiêm trọng, 4 căn nhà sập hoàn toàn. Cổng trường, nhà thư viện, nhà kho cũng bị đổ sập. Phòng tin học với 25 bộ máy tính bên trong nguy cơ hư hỏng do bùn đất tràn vào. Khoảng 5 tấn xi măng và nhiều sắt thép đã tập kết phục vụ cho việc tu sửa đã bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Giáo dục thời đại)

Thầy Trường cho biết, kho dự trữ gạo ăn bán trú của học sinh bị ngập một phần. Các phòng học, đồ dùng, chăn gối của học sinh hay sách giáo khoa ngập trong nước lũ. Hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh, bàn ghế ở khu vực ăn uống cũng bị trôi hoặc hư hỏng. Đặc biệt, khi năm học mới sắp đến, việc phải lo cho hơn 600 học sinh bán trú trong bối cảnh điều kiện thiếu thốn như hiện nay là vô cùng khó khăn do đường nước, công trình vệ sinh, bếp ăn cũng đã bị hư hỏng. (Ảnh: Tiền Phong)

Các thầy cô và lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên huyện Mù Cang Chải nỗ lực tập trung dọn dẹp vệ sinh, di chuyển đồ đạc, sắp xếp lại đồ dùng, phòng ốc cho nhà trường.

Bà Nguyễn Thu Hương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái thông tin với báo Giáo dục thời đại: “Chúng tôi đau xót khi nghe tin đồng nghiệp, học sinh của mình gặp nạn. Các thầy cô công tác ở nơi đó vốn khó khăn, vất vả rồi nay lại gặp thiên tai như vậy, một số thầy cô còn mất cả nhà, phương tiện đi lại.... Đau xót nhất là trường hợp cháu Cứ Thị Tố Uyên vừa mới tuyển sinh vào trường mầm non, do đất đá bất ngờ đổ sập vào nhà, cháu không thoát ra được nên đã tử vong”. (Ảnh: Giáo dục thời đại)

“Học sinh của chúng tôi ở huyện vùng cao Mù Cang Chải chủ yếu là con em người Mông, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhà xa trường, phải ở bán trú tại trường. Lũ ập đến, nhà kho, nhà ở bán trú của học sinh bị ngập lụt nên cơ bản trang thiết bị phục vụ bán trú đã bị cuốn trôi, hư hỏng. Chúng tôi đang vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, trang thiết bị để chuẩn bị bước vào năm học mới. Rất mong tiếp tục nhận được nhiều sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, giúp thầy và trò các trường chịu ảnh hưởng do thiên tai sớm khắc phục hậu quả”, bà Hương nói. (Ảnh: Giáo dục thời đại)

Năm học mới cận kề, trường học, nhà ở giáo viên và đồ dùng dạy học đều hư hại nặng nề không thể sử dụng. Hiện nhà trường và địa phương đang nhanh chóng khắc phục thiệt hại để chuẩn bị cho học sinh tựu trường năm học mới 2023 - 2024. (Ảnh: Giáo dục thời đại)

Tác giả: KHÁNH SƠN (Tổng hợp)

Nguồn tin: vtc.vn