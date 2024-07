Trưởng CA phường bị tông tử vong trong lúc đi tập thể dục: Camera hé lộ diễn biến

Diễn biến vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h25' ngày 28/6 được camera an ninh nhà dân ghi lại toàn cảnh. Lúc này, có hai người đàn ông đang chạy thể dục dưới lòng đường thì bị một chiếc xe tải từ phía sau tông trúng. Va chạm mạnh khiến cả hai bị hất văng, nằm bất động.

Camera vụ trưởng Công an phường bị xe tải tông tử vong

Một trong hai nạn nhân được xác định là trung tá Hồ Việt Quang (42 tuổi) - Trưởng Công an phường Hải Cảng (TP. Quy Nhơn).

Theo lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn, khoảng 5h30 sáng ngày 28/6, trung tá Quang đi bộ tập thể dục trên đường Hoa Lư (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) thì bất ngờ một chiếc xe tải (khoảng 2,5 tấn, chưa rõ danh tính người điều khiển) chở rau củ tông vào người, khiến trung tá Quang ngã đập đầu xuống đất.

Ông Quang bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên đến 15h chiều cùng ngày, người này được xác định đã tử vong.

Sau khi nắm bắt sự việc, thành phố và các cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình ông Quang.

Hiện tại, lực lượng chức năng TP Quy Nhơn đã bắt giữ tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn