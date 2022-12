Trèo cổng suýt rách áo để tặng quà bạn gái, chưa kịp bày tỏ thanh niên liền chạy trối chết vì điều này

Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên đi xe máy đến trước cổng nhà người yêu, trên tay còn cầm một con gấu bông lớn đến tặng cho người mình thương.

Khi đến nơi, thấy cổng nhà đã khóa lại không thể gọi được cho người yêu nên thanh niên đã đánh liều ôm theo gấu bông, trèo qua cánh cửa cổng để vào bên trong nhà. Do vướng con gấu bông, nam thanh niên khá chật vật khi leo qua cửa cổng, không những vậy, chiếc áo của thanh niên còn bị mắc vào thanh cửa khiến anh chới với, con gấu bông cũng rơi xuống đất.

Your browser does not support the video tag.

Lúc này, nghe tiếng động nên cô người yêu chạy ra, nhanh tay mở cửa cổng và đỡ thanh niên tiếp đất an toàn. Gặp được người yêu, anh chàng hồ hởi nhặt lại con gấu bông và trao cho người yêu. Cả hai trông rất vui và hạnh phúc trước tình cảm mà đối phương dành cho nhau.

Thế nhưng, niềm vui và nụ cười đã tắt lịm trên môi chàng thanh niên ngay lập tức bởi sự xuất hiện của anh trai cô gái. Có vẻ như, anh trai cô gái không ủng hộ chuyện tình yêu này nên khi vừa thấy chàng trai, người anh trai đã cầm dép ném vào người, đồng thời, rượt đuổi theo khiến chàng trai bỏ chạy trối chết, vứt lại cả xe máy. Toàn bộ cảnh tượng được camera an ninh trong nhà ghi lại.



Hiện vẫn chưa biết sự việc diễn biến ra sao, thế nhưng, ngay sau khi đoạn clip nói trên xuất hiện trên mạng xã hội lập tức khiến nhiều người phải quan tâm, chú ý. Dân mạng được phen cười ngả nghiêng trước chuyện tình cảm éo le của chàng trai.

"Nếu các bạn nhìn theo hướng tích cực thì sẽ thấy cảnh người anh cảm động khi thấy em rể tương lại tặng quà cho em gái mình khiến ông anh trai phải hành động, vui đùa cùng em rể, cùng nhau chơi trò đuổi bắt để thể hiện tình yêu thương"

"Tình yêu không thể xa cách. Tại anh trai em lùa nên anh phải chọn cách chạy thôi đây mà"

"Cô gái bây giờ phải kêu anh người yêu học thêm môn nhảy rào và điền kinh nữa nhé, để khi gặp anh trai hay bố thì còn mau chóng mà thoát thân. Còn chàng trai cố lên, có gian nan thử thách thì mới rước con gái nhà người ta được chứ", dân mạng để lại những bình luận hài hước.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn