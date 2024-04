Trao thưởng cho BĐBP Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma túy

Trước đó, ngày 4/4, tại địa bàn bản Ải Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), lực lượng phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ 36.000 viên ma túy tổng hợp, 1 dao nhọn và một số tang vật liên quan khác, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.



Tiếp đó, ngày 8/4, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hờ Bá Hử, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và một số vật chứng có liên quan.

Như vậy, chỉ trong những ngày đầu tháng 4, lực lượng phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã đấu tranh thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đã biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng biên phòng tỉnh Nghệ An trong đấu tranh các chuyên án vừa qua, đặc biệt là Chuyên án NA 1123 và NA 424p.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong thời gian qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy trên các tuyến biên giới đất liền tiếp tục diễn biến phức tạp; đặc biệt trong thời gian gần đây, tội phạm ma túy dùng thủ đoạn thả trôi ma túy có gắn định vị vào khu vực biên giới biển, tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen và tiền thưởng cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An.



Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thường xuyên nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển; tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển, lối mở qua lại biên giới.

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định tặng Bằng khen và 70 triệu đồng cho 2 chuyên án.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: congly.vn