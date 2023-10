TP. Vinh đề nghị cấp điện trái Quy hoạch cho dự án chưa hoàn thành đã góp vốn?

Dự án chưa hoàn thành hạ tầng nhưng ký hàng loạt HĐ góp vốn

Ngày 01/07/2008, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2518/QĐ.UBND.CN về việc phê duyệt quy hoạch (QH ) chi tiết 1/500 Khu nhà ở Yên Hoà, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Theo đó, khu đất rộng 3,41 ha nằm ở phía Tây đường Nguyễn Trãi, chủ đầu tư là Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An (gọi tắt là Cty DN trẻ). Công ty này có địa chỉ tại tầng 4, toà nhà CK, số 3A đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Kết – Chủ tịch HĐQT.

Dự án chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, chưa được cơ quan chức năng có văn bản cho phép đủ điều kiện góp vốn, hợp tác đầu tư… nhưng đã ký gần cả trăm hợp đồng góp vốn trái quy định.

Theo quyết định (QĐ), Khu nhà ở Yên Hoà được QH với những định hướng như sau: Khu chung cư kết hợp siêu thị, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê gồm 01 công trình cao 9 tầng (diện tích khoảng 4.500m2); Khu biệt thự liền kề gồm 24 lô, mỗi lô từ 160-238m2 (tổng diện tích khoảng 4.000m2); Khu nhà ở liền kề 03 tầng gồm 74 lô, mỗi lô từ 103-139m2 (tổng diện tích 9.200m2).

Ngoài ra dự án còn có Khu xây dựng công trình công cộng gồm 01 nhà trẻ cao 2 tầng, diện tích khoảng 2.200m2; Khu cây xanh, thể dục thể thao, công viên (gần 3.000m2). Mật độ xây dựng dự án 37,2%, hệ số sử dụng đất 1,3 lần.

Ngày 19/11/2009, Dự án Khu nhà ở Yên Hoà được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000019 (lần đầu). Theo đó, Tổng vốn đầu tư: 292,35 tỷ đồng, trong đó vốn tự có chiếm 15%. Thời gian hoạt động của dự án 28 năm kể từ ngày được cấp GCNĐT.

Tiến độ thực hiện dự án: 05 năm kể từ ngày cấp GCNĐT. Cụ thể: Giai đoạn 1 – 01 năm đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn khu. Giai đoạn 2: 04 năm xây dựng, hoàn thiện và khai thác các lô đất có hạ tầng (nhà biệt thự, nhà liền kề), các căn hộ chung cư, công trình công cộng.

Sau khi phê duyệt QH, cấp GCNĐT, Cty DN trẻ không hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án như tiến độ được giao. Nhiều năm sau đó, mặc dù dự án chậm tiến độ nghiêm trọng, nhưng không được chủ đầu tư xin gia hạn, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai, nhưng điều “lạ lùng” là không bị một chế tài nào xử lý.

Hơn 10 năm sau, tức ngày 08/04/2020, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai đối với 1 số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong đó có Cty DN trẻ.

Theo QĐ số 1085 thì UBND tỉnh Nghệ An cho phép Cty DN trẻ gia hạn tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (từ 08/04/2020 – 08/04/2022).

Tuy nhiên, Cty DN trẻ đã không chấp hành, phớt lờ Quyết định, tiếp tục vi phạm tiến độ nghiêm trọng. Hàng loạt hạng mục chính của dự án như nhà trẻ, chung cư 09 tầng, trụ sở hội Doanh nghiệp trẻ 09 tầng, khu biệt thự, nhà liền kề với gần 100 lô đất chỉ lác đác khoảng chục căn được xây dựng. Trong khi đó, nhiều tuyến đường, vỉa hè trong dự án bong tróc, hư hỏng nặng; tuyến đường phía Nam của dự án chưa xây dựng, trạm điện theo QH cũng đang… “treo” vô thời hạn.

Mặc dù chưa hoàn thiện hạ tầng dự án, chưa được nghiệm thu, và chưa được cơ quan cơ thẩm quyền thông báo đủ điều kiện huy động vốn, nhưng trong khoảng thời gian từ năm 2020- 2022, Cty DN trẻ đã bất chấp các quy định, ký hàng loạt hợp đồng “góp vốn” với khách hàng. Tính đến nay, chủ đầu tư đã bán gần hết các lô đất liền kề, biệt thự tại dự án Khu nhà ở Yên Hoà. Việc làm của chủ đầu tư diễn ra một cách công khai, bất chấp các quy định pháp luật nhưng không bị xử lý bất cứ hình thức nào.

Theo điểm đ, khoản 4, Điều 58, Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC về xây dựng, thì chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản huy động vốn không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 800 đến 1 tỷ đồng.

Một cán bộ thuộc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: Chúng tôi chưa có văn bản thông báo dự án Khu nhà ở Yên Hoà đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc văn bản thông báo dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với các dự án này.

Do vi phạm về tiến độ, ngày 13/03/2023, Cty DN trẻ bị Chánh thanh tra Sở Xây dựng Nghệ An ký Quyết định xử phạt số 04/QĐ-XPHC với hành vi: Thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hình thức xử phạt hành chính: phạt tiền 80 triệu đồng.

Trước đó, ngày 24/02/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có CV số 1175/UBND-CN về việc xử lý 08 dự án chậm tiến độ thuộc lĩnh vực nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có dự án Khu nhà ở mới Yên Hoà.

UBND tỉnh Nghệ An cho phép điều chỉnh tiến độ thêm 18 tháng kể từ ngày 20/02/2023 (đến 20/08/2024-PV) đối với Dự án Khu nhà ở Yên Hoà tại phường Quán Bàu, TP Vinh do Cty DN trẻ làm chủ đầu tư.

TP Vinh đề nghị cấp điện trái QH cho dự án đã bị xử phạt về tiến độ?

Mặc dù ký hợp đồng góp vốn với hàng loạt khách hàng nhưng hạ tầng dự án chưa hoàn thành, đặc biệt là trạm điện được quy hoạch trước đó (khoảng trên dưới 2 tỷ đồng-PV) nên khi vào xây dựng nhà ở, các hộ dân này đã “dở khóc, dở cười”.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn, một số hộ dân có nhu cầu nhà ở đã đến xây dựng tại dự án Yên Hoà, phường Quán Bàu. Tuy nhiên do chủ đầu tư chưa xây dựng trạm điện nằm trong dự án nên các hộ dân này phải xin câu nối khắp nơi. Việc câu nối không đúng quy hoạch này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn điện sinh hoạt khu vực Quán Bàu mà còn liên quan đến vấn đề trách nhiệm, phòng cháy chữa cháy.

Cty DN trẻ chưa xây dựng trạm điện nằm trong Quy hoạch dự án nên người dân phải xin câu nối khắp nơi, rất mất an toàn.

Ngày 08/06/2023 Điện lực TP Vinh (thuộc Cty Điện lực Nghệ An) đã có CV số 278/ĐLV-KD về việc cấp điện trong dự án Khu nhà ở Yên Hoà. Theo đó, Điện lực TP Vinh cho biết: “Phúc đáp Tờ trình số 14/2023TT/DNT ngày 01/6/2023 của Công ty Cổ phần Doanh nghiệp trẻ Nghệ An về việc xin cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ gia đình. Qua theo dõi và thực tế quản lý lưới điện khu vực, Điện lực TP Vinh xin có ý kiến như sau:

Theo quy hoạch đã được phê duyệt như đã nêu trong tờ trình của Công ty CP DN trẻ Nghệ An, phần hạ tầng bao gồm cả trạm biến áp và lưới điện hạ thế bên trong Khu nhà ở Yên Hòa thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư là Công ty CP DN trẻ Nghệ An để đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho dân cư chuyển đến sinh sống. Việc cấp điện từ nguồn khác đến với kết cấu lưới điện không đúng quy hoạch sẽ ảnh hưởng đến nguồn điện sinh hoạt khu vực khác đồng thời sẽ bất cập, có sự chồng lấn trong quản lý của ngành điện và Chủ đầu tư khu nhà ở; ngoài ra còn liên quan đến trách nhiệm về quản lý PCCC trong quá trình sử dụng sau này”.

Vì vậy, Điện lực TP Vinh đã: “Kiến nghị Chủ đầu tư là Công ty CP DN trẻ Nghệ An thực hiện hoàn thiện hạ tầng điện bên trong khu nhà ở Yên Hòa để hoàn thành đúng trách nhiệm theo quy định. Đối với một số hộ dân do nhu cầu cấp bách mà ngành điện hiện đang cấp điện tạm thời trên cơ sở cam kết của Chủ đầu tư (xin cấp tạm 12 tháng), tính đến hiện tại đã quá hoặc gần quá thời hạn cam kết vấn đề này cần có giải pháp lâu dài ngay”.

Bên cạnh đó, Điện lực TP Vinh cũng: “Đề xuất UBND thành phố Vinh có ý kiến chỉ đạo đôn đốc Chủ đầu tư hoàn thành xây dựng hạ tầng theo quy hoạch để đảm bảo sinh hoạt lâu dài cho người dân và theo đúng cam kết với ngành điện”.

Vào đầu tháng tháng 9/2023, hàng loạt khách hàng đã ký “hợp đồng góp vốn” với ông Nguyễn Văn Kết – người đại diện pháp luật Cty DN trẻ trước đó đã đồng loạt viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh, các cơ quan truyền thông. Theo đó, các khách hàng cho biết: “Chúng tôi là những thành viên đã đầu tư mua đất nền để làm chỗ ở lâu dài tại khu nhà ở Yên Hòa, phường Quán Bàu, TP Vinh Nghệ An do Cty DN trẻ làm chủ đầu tư, qua sàn gia dịch BĐS Đất Xanh Nghệ An… Nói là góp vốn nhưng thực chất phần lớn là mua bán đất nền, chồng tiền một lần theo giá đất mà sàn BĐS Đất Xanh niêm yết, Chủ yếu là đầu tư từ năm 2020 trở lại đây”.

Các khách hàng bức xúc: “Hiện nay tại dự án này, chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy hoạch mà UBND Tỉnh đã phê duyệt, các hạng mục công trình đến nay chưa triển khai xây dựng như trụ sở Hội doanh nghiệp trẻ Nghệ An, nhà trẻ, khu công viên cây xanh thể thao, trạm biến áp 400 KVA. Hệ thống điện hiện tại đang đấu nhờ vào lưới điện chi nhánh điện thành phố, đấu nối lung tung không an toàn”.

Vì vậy, để thực hiện đúng tiến độ của dự án, các khách hàng kiến nghị, yêu cầu chủ đầu tư: “Đảm bảo khâu cung ứng điện, nước đầy đủ, an toàn để chúng tôi thực hiện và đồng hành triển khai xây dựng trạm biến áp 400KVA phục vụ điện thi công, sinh hoạt lâu dài, ổn định cho khu dân cư”.

Thay vì đầu tư trạm điện như đã Quy hoạch trong dự án cũng như yêu cầu của Điện lực TP Vinh, các khách hàng đã mua đất thì Cty DN trẻ lại làm tờ trình gửi UBND TP Vinh, Điện lực TP Vinh. “Bằng văn bản này Cty DN trẻ kính đề nghị UBND TP Vinh và Điện lực Vinh đồng ý cho cấp nguồn điện tạm thời cho các hộ dân hiện đang sinh hoạt và thi công xây dựng tại Khu nhà ở Yên Hoà bằng nguồn ngoài dự án” – tờ trình số 41 ngày 14/09/2023 của Cty DN trẻ cho biết.

Cty DN trẻ còn cam kết: “sẽ tiến hành xây dựng trạm biến áp sớm và đóng điện để cấp điện cho các hộ dân thuộc dự án khu nhà ở Yên Hoà phường Quán Bàu trước ngày 30 tháng 5 năm 2024”. Việc hơn chục năm qua không xây dựng trạm điện, nay lại đề nghị và cam kết như thế cũng khiến ai khó có sự tin tưởng.

Sau khi nhận được tờ trình của Cty DN trẻ, UBND TP Vinh đã có CV số 5347/UBND-QLĐT ngày 27/09/2023 về việc cung cấp điện sinh hoạt thuộc dự án Khu nhà ở Yên Hoà.

Thay vì đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu hoàn thiện hạ tầng, UBND TP Vinh lại “ưu ái” đề xuất cấp điện trái quy hoạch. Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng nguồn điện sinh hoạt khu vực mà còn dẫn đến bất cập, chồng lấn trong quản lý, trách nhiệm về PCCC.

Theo đó, nội dung văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh Lê Sỹ Chiến ký: “Trong thời gian Chủ đầu tư chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu nhà ở Yên Hoà, phường Quán Bàu; để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân, UBND TP Vinh đề nghị Điện lực TP Vinh khảo sát, tạm bố trí vị trí cấp nguồn và bán điện tại gia cho từng hộ gia đình đang sinh sống trong khu vực dự án”.

Như vậy, sau 15 năm được giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt QH, dự án Khu nhà ở Yên Hoà do Cty DN trẻ làm chủ đầu tư đã chậm tiến độ nhiều lần, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Dự án chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, chưa được cơ quan chức năng cho phép đủ điều kiện góp vốn, hợp tác đầu tư… nhưng đã ký gần cả trăm hợp đồng góp vốn trái quy định để thu về hàng trăm tỷ đồng.

Việc UBND TP Vinh không đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là trạm điện mà “ưu ái”, tạo điều kiện đề xuất cấp điện trái quy hoạch không chỉ gây ảnh hưởng nguồn điện sinh hoạt khu vực mà còn dễ dẫn đến bất cập, chồng lấn trong quản lý, trách nhiệm về PCCC./

Tác giả: Thục Anh - Quang Vinh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn