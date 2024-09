Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 7,5-8%

Quang cảnh cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung điều hành phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2024

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; biến động chính trị, xung đột quân sự tiếp tục leo thang tại một số quốc gia, khu vực; tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, thiếu vững chắc; ở trong nước, nền kinh tế phục hồi rõ nét nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ… Trong bối cảnh đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực lớn của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2024

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong Quý III có sự chuyển biến tích cực và cao hơn so với Quý I và Quý II. Theo số liệu ước tính, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 7,5-8% (trong đó, khu vực nông nghiệp ước tăng 4-4,2%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 12,5-13,5%, khu vực dịch vụ tăng 5,8-6,2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,7-7,2%); riêng tăng trưởng GRDP Quý III ước đạt khoảng 8,5%.

Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 9 tháng ước đạt 264.821,45 ha, bằng 99,63% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vụ Đông Xuân toàn tỉnh đạt 184.989,53 ha, bằng 99,88%; vụ Hè Thu sơ bộ đạt 79.831,92 ha, bằng 99,07%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9/2024 ước tăng 12,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, IIP ước tăng 10,64%; trong đó, ngành khai khoáng tăng 5,98%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,03%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 18,56% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, nhiều sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng tốt.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 83.523 tỷ đồng, tăng 22,25% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 89,81% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2.326 triệu USD, tăng 32,01% so với cùng kỳ, đạt 84,58% kế hoạch. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.690 triệu USD, tăng 73,51% so với cùng kỳ, đạt 112,67% kế hoạch.

Dự ước trong 9 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đạt 8,43 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó khách lưu trú đạt 5,32 triệu lượt, tăng 14%; khách quốc tế đạt 84.200 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 26.244 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 10.217 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2024 ước thực hiện 16.671 tỷ đồng, đạt 104,8% dự toán, bằng 143,2% cùng kỳ năm 2023. Trong đó thu nội địa ước thực hiện 15.462 tỷ đồng, đạt 106,4% dự toán và bằng 142,8% cùng kỳ năm 2023; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.199 tỷ đồng, đạt 92,2% dự toán, bằng 151,5% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 9 tháng ước thực hiện 24.188 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán.

Hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 23/9/2024, tỉnh đã cấp mới cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư 96,34 tỷ đồng; điều chỉnh 07 lượt dự án, trong đó 02 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 7.191 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 58 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 18.739,2 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều chỉnh 119 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 30 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 16.802,1 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 35.541,3 tỷ đồng, bằng 85,02% cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 22/9/2024, đã có 1.533 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023 với tổng số vốn đăng ký thành lập 17.306 tỷ đồng, tăng 29,69%. Có 625 doanh nghiệp hoạt động trở lại, bằng 84,5% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 20/9/2024, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 5.022 tỷ đồng, đạt 54,14%; trong đó, vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 2.322,009 tỷ đồng, đạt 48,09%. Có 8 huyện, thành, thị và 16 đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện) đã giải ngân đạt khá (trên 60%).

Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động nổi bật. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo và có nhiều kết quả đáng ghi nhận…

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thị trường thấp, áp lực cạnh tranh và chi phí sản xuất tăng cao. Lũy kế 9 tháng năm 2024, số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm, số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2023. Công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã được các địa phương quyết liệt triển khai, nhưng nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn; một số vướng mắc còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là các dự án hạ tầng khu công nghiệp…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn