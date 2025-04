Tổ công tác số 5 rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính tại huyện Đô Lương

Cùng dự buổi làm việc có các thành viên Tổ số 5 theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Xây dựng, Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo huyện Đô Lương.

Quang cảnh buổi làm việc

Đô Lương là huyện đồng bằng nằm về phía Tây Nam của tỉnh; có diện tích tự nhiên là 353,72 km2. Phía Bắc giáp huyện Tân Kỳ; phía Đông giáp huyện Yên Thành và huyện Nghi Lộc; phía Nam giáp huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương; phía Tây giáp huyện Thanh Chương và huyện Anh Sơn.

Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Hoàng Văn Hiệp báo cáo

Trong quý I/2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 60,27 tỷ đồng, bằng 12,15% dự toán pháp lệnh và dự toán HĐND huyện giao, bằng 35,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 426,68 tỷ đồng. Kết quả giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 8,34 tỷ đồng/KH 9,94 tỷ đồng, đạt 83,9% so với kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo và có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đảm bảo theo quy định.

Các đồng chí lãnh đạo Sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc

Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện tham dự buổi làm việc

Huyện triển khai có kết quả đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống” trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân từ huyện đến cơ sở. Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật luôn được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác quản lý hộ tịch, công tác hoà giải cơ sở.

Huyện Đô Lương đã phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị. Căn cứ vào thực trạng điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, hiện huyện Đô Lương đang xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn.

Bí thư Huyện uỷ Đô Lương Bùi Duy Đông nêu những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua trên địa bàn huyện

Theo lãnh đạo huyện Đô Lương, hiện các cấp có thẩm quyền đang chỉ đạo khẩn trương trong công tác tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sắp xếp lại ĐVHC cấp xã, thời gian yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ gấp rút. Tuy nhiên cấp trên chưa có văn bản pháp lý quy định cụ thể, rõ ràng về các tiêu chuẩn đối với ĐVHC cấp xã, các quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy cấp xã, tiêu chuẩn cán bộ, công chức sau khi sắp xếp lại.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học và công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn thu từ tiền sử dụng đất từ tháng 8/2024 đến nay không thực hiện được. Kế hoạch giải ngân đầu tư công chưa thực hiện được do không có nguồn vốn từ tiền sử dụng đất. Quy trình, thủ tục thực hiện để đưa các khu đất ra đấu giá quyền sử dụng đất ở mất nhiều thời gian thực hiện.

Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do giá đất nông nghiệp bồi thường thấp (50.000 đồng/m2), trong vòng khoảng 10 năm giá đất nông nghiệp bồi thường không thay đổi. Trong giai đoạn chuyển giao khi thực hiện bỏ công an cấp huyện có thể xẩy ra tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, bỏ sót vụ việc; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng, tác động...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện Đô Lương đã đạt được trong quý I/2025; trong đó kết quả kinh tế - xã hội quý I/2025 của huyện có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt.

Huyện cũng đã triển khai kịp thời các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp ĐVHC; chủ động xây dựng các phương án, đề án đảm bảo phù hợp tính thực tiễn, trong đó có phương án đặt tên, đặt trụ sở chính quyền các ĐVHC mới sau sáp nhập, phương án xử lý tài sản dôi dư, sắp xếp cán bộ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đô Lương xây dựng một số phương án về số xã sau sáp nhập nhằm đảm bảo số xã không lớn quá so với quy định chung; huyện rà soát xây dựng thêm các phương án để chủ động đảm bảo phù hợp nhất theo yêu cầu thực tiễn đề ra; qua đó tạo thuận lợi cho sản xuất, phát triển kinh tế và công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền thật sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân...

Huyện cần thực hiện công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng thời nghiên cứu thật kỹ, hợp tình, hợp lý, đảm bảo tính khoa học trong sáp nhập, quan tâm đến việc đặt tên xã dễ đọc, dễ nhớ, thuận tiện cho việc số hóa và cập nhật dữ liệu; quan tâm đến xử lý tài sản dôi dư; việc lựa chọn trung tâm hành chính của các ĐVHC mới cần gần dân, đảm bảo trung tâm giữa các xã; cùng với đó quan tâm đến chế độ chính sách cho các cán bộ bị ảnh hưởng sau sáp nhập…

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Đô Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác kiểm tra Dự án xây dựng Cầu bắc qua Sông Lam nối 2 xã Nam Sơn – Lưu Sơn, huyện Đô Lương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác kiểm tra vị trí bờ sông phía xã Lưu Sơn

Chủ đầu tư cho biết hiện đã giải phóng mặt bằng phạm vi xây dựng cầu; còn phạm vi đường đầu cầu phía xã Lưu Sơn đang làm quy trình thực hiện công tác bồi thường và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đặt khối lượng hoàn thành khoảng 36% so với khối lượng hợp đồng đã ký

Dự án Cầu bắc qua Sông Lam nối 2 xã Nam Sơn – Lưu Sơn, huyện Đô Lương có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Công trình phải hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2025

Qua kiểm tra dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị huyện chỉ đạo chủ đầu tư sớm đưa dự án về đích đúng tiến độ; trong đó cần nghiên cứu việc chuyển giao thực hiện dự án phù hợp, không để vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án sau khi đã sắp xếp ĐVHC hai cấp

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn