Công an thị xã Thái Hòa: Phát huy hiệu quả Tổ công tác 373

Liên tiếp trong 03 ngày 27 - 29/8/2024, Tổ công tác 373 Công an thị xã Thái Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt 02 vụ, 04 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 6.084 viên ma túy tổng hợp và kịp thời ngăn chặn, xử lý 02 nhóm, 22 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô mang theo hung khí nguy hiểm vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhóm thanh, thiếu niên cùng tang vật tại cơ quan Công an

Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 28/8/2024, tại tuyến đường dân sinh thuộc khối Đồng Tâm, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Tổ công tác 373, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an thị xã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quế Phong và đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Đặng Thị Cường (sinh năm 1982), trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.069 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an bắt thêm 02 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, vào khoảng 19 giờ 50 phút, ngày 29/8/2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác 373 Công an thị xã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lâm Minh Cường, (sinh năm 1990), trú tại khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 15 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Đặng Thị Cường

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa biết được thông tin thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 48 và Quốc lộ 48D đoạn chạy qua địa bàn thị xã Thái Hòa xuất hiện 02 nhóm thanh thiếu niên chưa rõ lai lịch có hành vi đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, “nẹt bô”, “bốc đầu”, đem theo dao “phóng lợn” và vỏ chai bia ném xuống đường. Các hành vi đó gây hoang mang, lo lắng cho người dân trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo Tổ công tác 373 Công an thị xã tăng cường tuần tra vũ trang trên toàn địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, sàng lọc. Đồng thời, bố trí lực lượng tuần tra mật phục. Đến khoảng 20 giờ ngày 27/8/2024, Tổ công tác phát hiện trên tuyến đường Phan Bội Châu, thuộc khối Đồng Tâm, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa có 02 thanh, thiếu niên đi xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và yêu cầu các đối tượng về Công an thị xã để làm việc.

Đấu tranh mở rộng, Công an tiếp tục triệu tập làm việc với 20 đối tượng. Tất cả đều trong độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi và đều trú ngoài địa bàn thị xã Thái Hòa (gồm 06 đối tượng trú tại huyện Nghĩa Đàn và 16 đối tượng trú tại huyện Quỳnh Lưu)

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận rủ nhau lên thị xã Thái Hòa chơi, khi đi có mang theo dao “phóng lợn” và vỏ chai bia với mục đích thể hiện bản thân và giải quyết xích mích, mâu thuẫn với các đối tượng khác nếu có. Mặc dù chưa phát sinh mâu thuẫn nào, nhưng để gây sự chú ý, nhóm đối tượng đã có một số lần ném chai bia xuống đường, sau đó phóng xe bỏ chạy. Tang vật liên quan gồm có 03 dao “phóng lợn”, 05 vỏ chai bia và 11 xe mô tô.

Hiện Công an thị xã Thái Hòa đã mời phụ huynh các đối tượng lên bàn giao và lập biên bản giao trách nhiệm quản lý, giáo dục; đồng thời củng cố hồ sơ, đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Với việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi của các đối tượng đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, răn đe, phòng ngừa hiệu quả tình trạng phạm tội và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.

Những thành tích, kết quả trên cũng đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Tổ công tác 373 trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn; đồng thời, góp phần xây dựng vị thế, uy tín của Tổ công tác 373 nói riêng và lực lượng Công an thị xã nói chung.

Tác giả: Phan Tuyết - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn