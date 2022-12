Tình làng nghĩa xóm suýt rạn nứt vì 'thế lực bí ẩn' làm cây phơi đồ rơi xuống ao, may có camera làm chứng

Your browser does not support the video tag.

(Clip: "Thế lực bí ẩn" làm cây phơi đồ rơi xuống ao rồi chìm nghỉm từ từ)

Tiếp đó, nhà dân này đẩy cây phơi đồ ra ngoài đường để hứng nắng, giúp quần áo mau khô hơn. Tuy nhiên, cây phơi đồ lại được đặt gần ao nước.

Lúc này, một cơn gió thổi qua đã khiến cây phơi đồ từ từ di chuyển và lăn dần xuống ao nước. Cây phơi đồ này cũng từ từ chìm xuống đáy ao. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

"Thế lực bí ẩn" được nhắc đến chính là cơn gió thổi qua khiến cây phơi đồ lăn xuống ao nước. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hài hước cho rằng, may mà có camera an ninh ghi lại cảnh tượng nói trên, nếu không rất có thể hàng xóm đã nghi ngờ lẫn nhau về việc cây phơi đồ đột ngột "mất tích".

"Kiểm tra camera mới dám thở phào, chứ không kiểu gì cũng nghi ngờ bị hàng xóm chơi xấu, giấu đồ hoặc đẩy cây phơi đồ xuống ao cho mà xem"

"Bài học kinh nghiệm nhé, phơi đồ đừng để gần bờ ao, với lại không nên lắp bánh xe cho cây phơi đồ, cơn gió thổi qua là nó chạy linh tinh chẳng biết đâu mà lần"

"Phải cảm ơn camera thôi, suýt chút nữa thì tình làng nghĩa xóm rạn nứt".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn