Thót tim theo dõi khoảnh khắc chó pitbull lao vào tấn công bé trai, 2 người lớn chật vật giải cứu

Theo đoạn clip ghi lại, cậu bé và anh trai đi học về, vừa vào nhà liền nô đùa với nhau. Tiếp đó, con chó pitbull bất ngờ lao tới tấn công cậu em trai, liên tục cắn vào phần mặt cậu em trai này. Do con chó khá lớn nên cậu em trai không thể phản kháng.

Con chó pitbull bất ngờ lao vào tấn công bé trai. Ảnh cắt từ clip

Thấy vậy, người anh trai liền xông vào ứng cứu đồng thời hô hoán người lớn đến cứu giúp.

Ngay lập tức, 2 người lớn liền lao vào kéo con chó pitbull này ra, dù vậy, cả 2 người lớn cực vất vả mới có thể kéo con chó ra khỏi người cậu bé. Hơn nữa, con chó này tỏ ra khá hung dữ khiến ai nấy đều kinh sợ.

2 người lớn chật vật lôi con chó ra khỏi người cậu bé. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng sợ hãi khiến chứng kiến cảnh tượng cậu bé bị chú chó pitbull tấn công. Sự việc này cũng chính là lời cảnh tỉnh đến các gia đình hiện đang nuôi loài chó này.

Trên thực tế, nhiều vụ việc đau lòng chó pitbull cắn người tử vong đã xảy ra. Cụ thể, khoảng 21h 30 ngày 28/8/2022, trong lúc cho chó ăn thì bà D. (64 tuổi, ở thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ bị con chó pitbull tấn công.

Sau khi bị con chó pitbull tấn công, bà D. được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà D. đã tử vong vào ngày 30/8. Được biết, con chó này được gia đình bà D. nuôi được hơn 1 năm và nặng khoảng 40 kg.

Vụ việc tương tự khác xảy ra ở Long An năm 2021 cũng khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 20/5/2021, anh H.T.H. (SN 1984, ngụ xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, Long An) dẫn chó Pitbull nuôi trong nhà (nặng hơn 60kg) từ nhà đến ấp 4 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (gần khu công nghiệp Hòa Bình) để uống cà phê.

Lúc này, có một thanh niên được cho là bạn anh H. kéo ghế ngồi chung bàn. Trong lúc nói chuyện, anh này thường quơ tay, quơ chân và bất ngờ bị con chó đứng cạnh đó phóng đến tấn công khiến chấn thương nặng, chảy nhiều máu và tử vong tại chỗ.

Anh H. tới can ngăn nhưng bị con chó quật ngã, cắn nhiều vết trên người trọng thương. Anh H. vẫn kịp gọi điện thoại báo cho chị ruột đến cùng người dân đưa đi cấp cứu, đồng thời đưa chó về nhốt trong nhà.

