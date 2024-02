Thợ lặn chết đuối trong thủy cung, du khách đứng nhìn không biết

Your browser does not support the video tag.

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc không khỏi xôn xao trước sự việc một thợ lặn ở Thủy cung Hải Xương (Trịnh Châu, Trung Quốc) đã chết đuối khi đang làm việc trong bể bơi chim cánh cụt trong kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán vừa qua.

Theo hình ảnh được cư dân mạng đăng tải, trong thủy cung, một thợ lặn đã rơi xuống đáy bể. Lúc này, dọc lối đi của thuỷ cung có khoảng 7 - 8 du khách đã chứng kiến cảnh tượng này. Những du khách cho biết, lúc đó họ tưởng người dưới nước này chỉ là một hình nộm.

Người thợ lặn đã ở trong nước hơn mười phút trước khi được giải cứu và tiến hành hồi sức tim phổi rồi đưa đến bệnh viện.



Mới đây, đại diện thủy cung Hải Xương tại thành phố Trịnh Châu đã lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ nguyên nhân.

"Tai nạn xảy ra vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua. Hiện chúng tôi đang thực hiện một số đánh giá nội bộ về vấn đề này", đại diện thủy cung cho biết.

Theo Beijing News, khu thủy cung Hải Xương tại thành phố Trịnh Châu mở cửa đón khách từ cuối tháng 9/2023. Đây là một trong những khu giải trí lớn chuyên giới thiệu về cuộc sống của nhiều loài động vật dưới nước. Vào dịp Tết vừa qua, nơi này đón khoảng 180.000 du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn