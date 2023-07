Thi thể thiếu nữ bị trùm bạt để ven đường lộ sự thật kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, hơn 11h ngày 8/9/2022, trực ban Công an huyện Bình Xuyên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người bị trùm bạt ngay khu vực vắng vẻ thuộc xã Hiệp Thuận. Hiện trường nằm ven con đường liên xã, nối với đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai nên khá vắng vẻ. Thi thể được phát hiện ở dưới tấm bạt phủ bắt đầu phân hủy mạnh. Qua kiểm tra ban đầu, Công an huyện Bình Xuyên nhận định đây có thể là vụ trọng án nên đã cấp báo về Công an tỉnh Vĩnh Phúc.