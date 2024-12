Thấy chồng im lặng ngồi quay lưng, cụ bà liền làm một việc khiến hơn 2 triệu người bất ngờ

Trải qua hàng chục năm bên nhau cùng muôn vàn sóng gió luôn kề cận, nhưng những cặp vợ chồng già vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm, luôn chăm sóc và quan tâm nhau như thời còn son trẻ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lại hy, nhưng nhìn tình cảm của đôi vợ chồng U100 dành cho nhau khiến nhiều bạn trẻ có thêm niềm tin vào tình yêu.

Dẫu rằng đôi khi có giận dỗi, có hờn ghen nhưng tất cả đều được xí xóa... như cái cách cụ ông trong đoạn clip dưới đây quan tâm vợ mỗi ngày. Mới đây. trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh giận dỗi của đôi vợ chồng già khiến nhiều người phải bật cười thích thú.

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh trong đoạn camera an ninh ghi lại cho thấy, trong lúc cụ bà đang ngồi trên giường thì cụ ông tay chống chiếc gậy đang ngồi quay lưng lại trên chiếc ghế inox cách đó vài mét.

Thấy chồng ngồi quay lưng, không có ý định giao tiếp với mình, cụ bà liên có loạt hành động gây sự chú ý.

Theo đó, thấy chồng có vẻ thờ ơ, cụ bà ném khăn, quần áo, thậm chí hắt cả cốc nước vào người cụ ông. Trước hành động của vợ, cụ ông vẫn không quay lại, chỉ lặng lẽ nhặt từng món đồ lên. Ngay cả khi bị cụ bà hắt nước lên người, cụ ông cũng không cáu gắt, chỉ lấy tay lau nước trên đầu.

Theo chia sẻ của tài khoản T.L - cháu nội của hai cụ cũng là người chia sẻ đoạn clip này cho biết, cụ bà tên Đỗ Thị Xí (SN 1932), cụ ông tên Đặng Ngọc Hiền (SN 1931), cùng quê Quảng Nam. Được biết, đôi vợ chồng già đã bên nhau được gần 70 năm.

Người cháu nội cho biết, suốt nhiều năm nay ông nội vẫn ân cần chăm sóc bà nội từng li từng tí dù là lúc còn khỏe mạnh hay khi ốm đau về già. "Bà mình đã yếu, vài năm trở lại đây có chút lẫn và liệt hai chân do một cú ngã nặng nên mọi sinh hoạt đều xoay quanh chiếc giường là chính. Nhưng hàng ngày ông vẫn chăm sóc bà rất chú đáo từ xúc cơm cho ăn, lấy nước, thuốc cho uống đều đặn".

Như để minh chứng cho lời mình nói, cô gái trẻ đã chia sẻ thêm một đoạn clip ghi lại hình ảnh cụ ông tỉ mỉ bón cơm, lấy nước cho vợ mỗi ngày. Dù mắt đã mờ, chân đã chậm, đi lại không còn được nhanh nhẹn nhưng nhìn cách ông chăm bà từng chút một khiến nhiều người ấm lòng và càng có thêm niềm tin vào tình yêu.

Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người chú ý. Không ít người cho rằng có lẽ hành động hơn dỗi vu vơ của cụ bà này là chuyện như cơm bữa rồi nên cụ ông mới bình tĩnh như thế.

"Cái này là chứng mình cho câu nói "anh chiều em quá nên em hư phải không" hay là "3 phần nuông chiều 7 phần bất lực" đến từ cụ ông nhỉ. Đáng yêu quá, chỉ mong cũng có một tình yêu như này thôi, cùng nhau già đi", tài khoản D.P chia sẻ.

"Ông giận bà cái gì mà ông lại sử dụng chiến thuật im lặng với bà vậy. Đúng là càng về già lại càng giận dỗi như trẻ con, nhưng với điều kiện là phải có được một người chồng cưng chiều như ông nhé. Dù thấy bà hắt nước ông hơi quá đáng nhưng thấy ông không phản ứng gay gắt, không khó chịu với bà là biết ông cưng chiều vợ đến mức nào rồi. Ngưỡng mộ tình cảm của ông bà cũng như cách họ nhường nhịn, chịu đựng nhau mấy mươi năm", một bạn khác bình luận.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn