Thắp nến cầu nguyện hòa bình tại chùa Đại Tuệ

Tối 31-5, tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản, an vị Phật tượng và thắp nến cầu nguyện hòa bình.

Tham dự sự kiện có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đông đảo người dân, phật tử trong tỉnh…

Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni, phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên Hiệp Quốc tổ chức hằng năm, là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo, vì hòa bình cho nhân loại.

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - cùng các đại biểu dự lễ an vị Phật tượng và thắp nến cầu nguyện hòa bình Ảnh: HỮU THẮNG

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức an vị kim thân Phật tượng và thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dịch bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nhân dân ấm no hạnh phúc.

Tại sự kiện, với sự kêu gọi của ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, thông qua chương trình Từ thiện - Xã hội của Báo Người Lao Động, đã trao tặng 110 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Nam Anh.

Chùa Đại Tuệ thờ Phật bà Đại Tuệ nằm trên núi Đại Huệ, thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Tương truyền, ngôi chùa này có từ thời Mai Hắc Đế (năm 627). Đến năm 1789, để tri ân sâu sắc sư tổ chùa Đại Tuệ chỉ đường tắt đến kinh đô, đại phá quân Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, hoàng đế Quang Trung đặt tên dãy núi Đại Huệ và cấp ruộng đất mở rộng quy mô chùa.

* Cùng ngày, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên (HS-SV) dân tộc thiểu số, HS nghèo" do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sáng lập, Báo Người Lao Động tiếp nhận và quản lý đã phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ trao 30 suất kinh phí (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ học tập cho HS có hoàn cảnh khó khăn là con đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Kwong Lung Meko (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Ông Chen Po Chou, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kwong Lung Meko, cho biết hiện công ty có 2.000 công nhân. Sau dịch COVID-19, dù đã phục hồi sản xuất nhưng vẫn chưa ổn định trở lại, do đó đời sống người lao động công ty vẫn còn nhiều khó khăn.

Cùng ngày, chương trình tiếp tục trao 66 suất kinh phí hỗ trợ học tập cho HS khó khăn là con của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an TP Cần Thơ và con công nhân tại quận Cái Răng. Trước đó, tại lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" dài 8 km đi qua địa bàn quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, chương trình "Học bổng hỗ trợ HS-SV dân tộc thiểu số, HS nghèo" đã trao bảng tượng trưng 200 suất kinh phí hỗ trợ học tập cho 200 HS-SV gặp khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tác giả: Nhóm Phóng Viên

Nguồn tin: Báo Người lao động