Hàng nghìn người lên chùa Đại Tuệ dự lễ khai bút đầu xuân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tặng tranh thư pháp cho người dân tại Lễ khai bút đầu xuân tại chùa Đại Tuệ. Ảnh: Phật giáo Nghệ An

Dự lễ khai bút có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An; Ông Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Đại Tuệ cùng các sư trụ trì các chùa trong tỉnh, đông đảo quan khách, Phật tử cùng nhân dân trên địa bàn.

Hàng nghìn người tham dự Lễ khai bút tại chùa Đại Tuệ. Ảnh: Phật giáo Nghệ An

Lễ khai bút đầu xuân tổ chức tại chùa Đại Tuệ là hoạt động thường niên của Ban trị sự giáo hội phật giáo Nghệ An, thể hiện sự trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống, mở mang trí tuệ, giáo dục cho con cháu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Ngay sau phần lễ, các vị tăng ni cao tuổi, các vị lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khai bút, khai ấn, phát ấn cho du khách thập phương. Ban tổ chức bố trí nhiều điểm viết chữ cho du khách.

Lễ khai bút thu hút đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn. Ảnh: Phật giáo Nghệ An

Lễ hội “Khai bút, cầu trí tuệ” tại chùa Đại Tuệ bắt đầu tổ chức từ năm 2012. Từ đó đến nay đều đặn hàng năm vào ngày mùng 5 Tết, lễ khai bút đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng của chùa dịp đầu xuân.

Tác giả: HẢI ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Lao động