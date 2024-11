Thành phố Vinh: Xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 công trình, dự án

Quang cảnh kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND thành phố Vinh (Nghệ An) đã xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. Cụ thể, có 5 dự án được HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bao gồm: Nhà học 3 tầng, nhà cầu, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Trường Thi; mở rộng trường Tiểu học Trường Thi (giai đoạn 2); nhà học 2 tầng, 8 phòng trường Mầm non Nghi Liên (cơ sở 2); đường Lý Nhật Quang (phường Bến Thủy); xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông rộng 24m (điểm đầu giao đường V.I.Lê Nin điểm cuối giao đường Bùi Huy Bích).

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (thành phố Vinh) đang được nhà thầu gấp rút thi công.

HĐND thành phố Vinh cũng xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách thành phố Vinh (lần 2). Theo đó, nội dung điều chỉnh gồm tổng vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2024 hơn 1.919 tỷ đồng (giảm hơn 1.428 tỷ đồng); trong đó điều chỉnh giảm hơn 1.492 tỷ đồng của 241 dự án, hạng mục và điều chỉnh tăng hơn 64 tỷ đồng cho 56 dự án.

Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh, gồm trả nợ hoàn thành hơn 62 tỷ đồng; các công trình dở dang hơn 879 tỷ đồng; công trình khởi công mới hơn 353 tỷ đồng; khai thác quỹ đất gần 600 tỷ đồng; chuẩn bị đầu tư 4,74 tỷ đồng; ủy thác cho vay qua hệ thống Ngân hành chính sách xã hội 2,3 tỷ đồng; dự phòng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý nợ các phường xã là 18 tỷ đồng.

HĐND thành phố Vinh xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước thành phố Vinh và phân bổ ngân sách thành phố Vinh, ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2024; Nghị quyết điều chỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Vinh năm 2023.

