Thắng Bình Dương, SLNA đẩy… HAGL vào thế khó, HLV Lê Huỳnh Đức than trời vì thất bại

HLV Lê Huỳnh Đức đau khổ, HLV SLNA ngất ngây vì liên tiếp thắng Phát biểu tại buổi họp báo sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức than thở rằng trận này cả hai đội đều gặp khó do thời tiết nắng nóng, oi bức và mật độ thi đấu dày đặc, thể lực xuống nhanh. “Mới đá có vài ba chục phút mà SLNA đã phải thay người. Chúng tôi phải di chuyển nhiều và hôm nay đôi chân của cầu thủ không còn lắng nghe cái đầu nữa nên cái đầu không điều chỉnh được cái chân và đã để xảy ra nhiều sai sót”, ông Đức nói. Lý giải về trận thua này và những trận đấu gần đây, Bình Dương FC đã có dấu hiệu hụt hơi khi toàn thua và hòa, HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Không chỉ chúng tôi mà một số đội cũng bị hụt hơi. Tôi nghĩ SLNA hôm nay đá sân nhà chứ sân khách thì chắc cũng khó. Trận này, lực lượng chúng tôi bị sứt mẻ do chấn thương, xuống sức do phải di chuyển liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi có 2 cơ hội rất rõ ràng nhưng không tận dụng được và đã phải trả giá”. Nói về mục tiêu vô địch, thuyền trưởng đội Bình Dương FC chia sẻ: “Mục tiêu vô địch với chúng tôi tất nhiên là có, đá bóng thì ai cũng muốn vô địch, nhưng cũng phải biết thực lực của mình đang ở đâu. Ngay từ đầu giải, chúng tôi đã xác định phải cố từng trận một, trận nào cũng là chung kết. Nếu chúng tôi có lực lượng mạnh như Công an Hà Nội hay Nam Định thì chúng tôi mạnh dạn tuyên bố sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu vô địch. Với lực lượng của chúng tôi, chúng tôi không dám hùng hồn tuyên bố như thế được”. Hậu vệ Quế Ngọc Hải không ra sân ở trận đấu này dù được bố trí ở vị trí dự bị. “Trận trước Hải cũng phải dự bị do đang cần phục hồi sau chấn thương. Trận này đá trên sân quê nhà nên tôi muốn cho Hải được thoải mái hơn và không cho Hải ra sân”, ông Đức nói. Ở chiều hướng ngược lại, HLV Phạm Anh Tuấn của SLNA tỏ ra rất vui khi có trận thắng liên tiếp thứ 3. “Cảm xúc của tôi lúc này là rất vui. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến khán giả đã đến sân rất đông để cổ vũ cho đội bóng, cảm ơn cầu thủ đã thi đấu hết mình. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục vượt khó khi gặp những đối thủ rất mạnh ở các trận còn lại”, ông Tuấn chia sẻ. Sau khi ông Tuấn được đôn lên dẫn dắt SLNA, 4 trận đấu liên tiếp gần đây SLNA thắng 3 và hòa 1. “Tôi chưa làm được gì nhiều, mà chỉ tạo cho các em tư tưởng thải mái, giải tỏa bớt áp lực. Thực ra, trước đây các em cũng chơi tốt, không phải kém cỏi gì nhưng do áp lực tâm lý. Các em còn trẻ, bị áp lực nên rất để xảy ra sai sót. Tôi đã giúp các em cải thiện được tâm lý, tự tin hơn nên các em thi đấu thanh thoát hơn”, người cầm quân chủ sân Vinh nói. Thắng Bình Dương FC, SLNA đã có 25 điểm và đang rất thuận lợi để tránh trận play-off. Ở trận đấu tới, SLNA sẽ gặp Nam Định trên sân khách. Nói về trận đấu được dự báo rất khó khăn nay, HLV Phạm Anh Tuấn chia sẻ: “Với chúng tôi bây giờ thì trận nào cũng đều rất quan trọng. Chúng tôi sẽ cố từng trận một và hy vọng sẽ có điểm”.