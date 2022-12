Taxi Đà Lạt quăng hành lý, dọa đánh du khách

Tài xế taxi chửi bới, dọa đánh khách. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Zing, Đặng Thị Hoàng Yến (sinh năm 1996), sống tại quận Tân Bình (TP.HCM), cho biết cô cùng 2 người bạn khác tới Đà Lạt (Lâm Đồng) du lịch. Tối 22/12, Yến đặt xe taxi để ra sân bay Liên Khương. Dù nói khoảng 5 phút sẽ tới nơi, tài xế A. đã tới trễ khoảng 30 phút.

Trên đường ra sân bay, A. va chạm giao thông với một sinh viên tại Đà Lạt và phải dừng xe để giải quyết. Do đã trễ giờ check-in, nhóm của Yến yêu cầu A. phải bồi thường 50% tiền vé máy bay (1,5 triệu đồng) và thuê taxi khác để họ ra bến xe, đi xe khách. A. đồng ý với thỏa thuận này và gọi cho Phạm Văn C. tới đón nhóm của Yến.

Khi tới gần bến xe, C. thông báo cho nhóm của Yến mình chỉ nhận được một triệu đồng từ A. Do đó, C. chỉ có trách nhiệm đưa một triệu đồng đó cho nhóm của Yến.

"Khi chúng tôi yêu cầu anh này gọi điện cho anh taxi ban đầu, anh ta phủ nhận không quen biết và bắt đầu chửi bới, lăng mạ chúng tôi. Sau đó, chúng tôi yêu cầu anh ta quay lại chỗ anh taxi ban đầu. Khi gần tới nơi, anh ta ném vali của chúng tôi xuống và còn đuổi theo dọa đánh", Yến cho biết.

Trao đổi với Zing, Yến nói mình bị thương ở tay do bị vali quăng trúng. C. tiếp tục chửi bới và quay video nhóm của Yến trước khi rời đi. Yến đoán C. định "ăn bẩn" 500.000 đồng nên khi bị nhóm khách phản ứng, người này mới bực tức như thế. Sau đó, Yến và nhóm bạn vẫn được A. trả đủ tiền để mua vé xe về TP.HCM.

Tay của nữ du khách bị thương sau khi C. ném chiếc vali khỏi xe. Ảnh: NVCC.

Tới sáng 23/12, C. vẫn tiếp tục nhắn tin lăng mạ Yến. Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, cho biết C. đã bị công an thành phố gọi lên làm việc. Đại diện phòng Văn hóa Thông tin thành phố cũng đã gọi điện xin lỗi nhóm du khách vì trải nghiệm không mấy vui vẻ ở Đà Lạt.

"Chúng tôi sẽ kiến nghị UBND thành phố Đà Lạt có công văn gửi đến hãng taxi để hủy hợp đồng đối với tài xế có hành động thiếu văn minh, lịch sự trong giao tiếp. Vào tháng 4, thành phố Đà Lạt đã ban hành và tuyên truyền về 'Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt'. Những hành vi thiếu tôn trọng khách hàng như vậy cần được xử lý triệt để", ông Kiệt cho biết.

