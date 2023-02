Tàu biển phát nổ trong lúc sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Lúc 8h45 ngày 2/2, tàu biển Oriental Glory trọng tải 68.000 tấn đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard (Quảng Yên, Quảng Ninh) thì bất ngờ phát nổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định 8 nạn nhân bị thương, bỏng (đều là công nhân Phân xưởng vỏ 3, Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard).

Hiện trường vụ cháy nổ tàu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lãnh đạo thị xã Quảng Yên, ngành Y tế, Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tổ chức dập tắt đám cháy, xác định nguyên nhân vụ nổ.

Hiện, 8 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân.

Các nạn nhân gồm: Lê Duy Tới (SN 1984, quê xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Tuyến (SN 1985, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Võ Xuân Ngọc (SN 1979, quê xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Phạm Văn Nghĩa (SN 1989, quê xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Hoàng Hữu Tần (SN 1976, quê xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Đặng Khắc Hùng (SN 1983, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Thanh (SN 1984, quê xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Đỗ Ngọc Tuấn Đỏ (SN 1979, quê Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

