Tạm giữ hình sự Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên hất CSGT lên nắp ca pô

CSGT bị hất lên nóc ca pô xe ô tô.

Ngày 26/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày Nguyễn Văn Lâm (SN 1975, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, khoảng 13h ngày 24/12, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT- Trật tự (Công an TP Vĩnh Yên) làm nhiệm vụ trên đường Tô Hiến Thành (phường Đồng Tâm) phát hiện ô tô mang BKS 19N-3347 (đi hướng Lập Thạch - Vĩnh Phúc) có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra nồng cồn thì tài xế bất ngờ quay đầu bỏ chạy và đâm vào một cán bộ chiến sĩ CSGT, hất lên nắp ca pô ô tô bỏ chạy.

Clip ghi lại vụ việc.

Tổ công tác đã truy đuổi đến khu vực đầu đường Tô Hiến Thành- Hùng Vương chặn được ô tô dừng lại. Qua xác minh, tài xế là Nguyễn Văn Lâm (SN 1975, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, tài xế Lâm vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.056 mg/L khí thở. Ngoài ra, ô tô vi phạm đã hết hạn kiểm định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra vụ việc.

