Sử dụng 2 chú chó làm động cơ giúp xe đạp chạy trên đường, ý tưởng khiến người khen ngợi, người chê bai

Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ cột dây xích đang xích 2 chú chó lên 2 yên sau của người ngồi. Tiếp đó, người phụ nữ đạp xe cũng là lúc 2 chú chó chạy theo, như vậy, người phụ nữ có thể tận dụng được lực chạy của 2 chú chó để làm "động cơ" cho chiếc xe đạp chạy nhanh hơn.

(Xe đạp chạy bằng động cơ... 2 cẩu lực khiến dân mạng chú ý. Nguồn video: Tạp chí xe)

Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người dân đi đường ngay lập tức chú ý và quay lại clip, chia sẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, hình ảnh này cũng ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Theo đó, rất nhiều người nhìn thấy khoảnh khắc nói trên vô cùng đáng yêu, hài hước. Đồng thời, họ gửi lời khen đến 2 chú chó khi "chủ nuôi không tốn cơm", biết cách giúp đỡ chủ nhân...

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại tỏ ra không đồng tình với sự việc này, bởi lẽ, việc xích chó ở 2 bên xe và chạy trên đường rất dễ gây nguy hiểm cho cả chó, người chủ và những người tham gia giao thông khác:

"Quá nguy hiểm. 1 trong 2 con mà gặp con chó khác hoặc giật mình vì tiếng còi xe thì... không biết chuyện gì xảy ra"

"Cưng thì cưng thật nhưng chạy ra ngoài đường thế này nguy hiểm lắm, chỉ nên chạy quanh sân quay clip làm kỷ niệm thôi"

"Thả rông thì làm ơn rọ mõm nó vào giúp với, nhỡ nó cắn ai thì lại ối dồi ôi".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn