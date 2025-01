SỐC: Va chạm xe máy, lái xe ga lại bị 'phản chủ' gặp nạn đáng sợ

Your browser does not support the video tag.

Pha tai nạn kép đáng sợ của lái xe tay ga.

Đoạn video ghi lại một tình huống giao thông bất ngờ trên đường phố. Một người lái xe ga từ trong ngõ lao ra đường lớn, không may bị một chiếc xe ga khác tông vào đuôi. Mặc dù cú va chạm không mạnh, nhưng khiến người lái bị loạng choạng, làm rơi cả dép.

Thế nhưng, thay vì xử lý bình tĩnh, người này lại cố gắng dựng xe lên khi xe vẫn còn nổ máy. Hành động này khiến chiếc xe lao ngược lại, và thay vì dừng lại, người lái lại giữ tay ga và chạy theo xe. Hệ quả là chiếc xe tiếp tục di chuyển, kéo theo tai nạn nghiêm trọng khi cả người và xe đều bị văng ra đường, ngay trước đầu ô tô.

Dù chưa rõ địa điểm xảy ra, nhưng đây là bài học cho các lái xe máy: khi gặp sự cố, nếu có thể hãy tắt máy ngay lập tức để tránh nguy cơ xe bị kẹt ga hoặc tai nạn ngoài ý muốn.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn