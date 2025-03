Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An "bật đèn xanh" cho dạy thêm, học thêm

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Tại văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong từng đơn vị về Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào quy định dạy thêm, học thêm và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện (Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 07/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Đối với giáo dục Tiểu học: Những cơ sở giáo dục có đủ giáo viên, tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục với thời lượng 32 tiết/tuần với 9 buổi/tuần ở tất cả các khối lớp.

- Những cơ sở giáo dục không đủ giáo viên; Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời tham mưu ủy ban nhân dân cấp huyện hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục với thời lượng 32 tiết/tuần với 9 buổi/tuần ở tất cả các khối lớp; trường hợp không cấp đủ kinh phí, điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng linh hoạt trên cơ sở đảm bảo đầy đủ nội dung, thời lượng các môn học bắt buộc theo quy định, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 phù hợp đặc điểm, đối tượng học sinh, điều kiện của nhà trường và địa phương

Văn bản được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ban hành trong ngày 28/2.

- Đối với giáo dục Trung học: Tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lí, giáo viên trong quản lí, dạy học; thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục nhà trường nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên có môi trường thuận lợi thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong dạy học. Đôn đốc, quan tâm chia sẻ, hỗ trợ để giáo viên thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng một cách thường xuyên, phù hợp nhằm đạt được kết quả đầu ra theo cam kết.

Tiếp tục triển khai kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đảm bảo 100% học sinh có nguyện vọng được ôn tập, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục Trung học cơ sở thống nhất với phụ huynh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển các kĩ năng cho học sinh từ năm học 2025-2026.

Trong quá trình triển khai cần tuyên truyền rõ về kế hoạch, cách thức thực hiện của nhà trường triển khai để giáo viên, học sinh, phụ huynh biết nhằm tạo sự chia sẻ, ủng hộ, đồng thuận".

Ngoài ra, đối với việc thực hiện các chương trình, đề án, quyết định đã được phê duyệt: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt đối với các chương trình: Chương trình thí điểm xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao; trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế; Chương trình tăng cường ngoại ngữ, tin học; công tác xã hội, kỹ năng sống trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh, các đơn vị căn cứ vào số lượng, đối tượng học sinh đăng kí học thêm theo từng môn học, kế hoạch giảng dạy của đơn vị, xây dựng dự toán kinh phí dạy thêm, học thêm, xác định nguồn kinh phí hiện có tại đơn vị để triển khai thực hiện (bao gồm: Cân đối từ nguồn thu học phí, tiết kiệm chi từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác); trong trường hợp còn thiếu kinh phí, đơn vị lập hồ sơ đề nghị bổ sung gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với các đơn vị thuộc phòng giáo dục và đào tạo quản lý) và Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các đơn vị trực thuộc Sở), để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung nguồn kinh phí cho các đơn vị.

Như vậy, trước nhu cầu được ôn tập, học thêm và dạy thêm của thầy và trò, văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã mở hướng "bật đèn xanh" cho kế hoạch ôn tập cho học sinh phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Tác giả: Trần Quốc Huy

