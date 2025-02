Viết tiếp bài Ai dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở thành Vinh?: Đến hạn vẫn chưa chịu di dời, vì sao?

Tượng đài nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở Khu đô thị Cửa Tiền, phường Vinh Tân, TP Vinh chưa được chủ đầu tư di dời đi như yêu đề nghị của Sở VHTT Nghệ An. (Ảnh chụp vào lúc 11h 30’ ngày 27.2)

Cách đây hơn hai tháng, Sở, ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã yêu cầu chủ đầu tư dựng tượng đài là Chi nhánh Công ty cổ phần Danatol tại Nghệ An chịu trách nhiệm khắc phục di dời ra khỏi khu đô thị này trước ngày 28.2.2025. Nhưng đến thời điểm này các bên liên quan vẫn chưa hề có động tĩnh gì.

Trước đó, Văn Hóa đã có loạt bài: Ai dựng tượng đài nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở thành Vinh? (số 4118, ra ngày 22.11.2024); Viết tiếp bài Ai dựng tượng đài nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở thành Vinh?: Sẽ lập đoàn kiểm tra xem xét theo quy định (số 4119, ra ngày 25.11.2024); Vi phạm các quy định dựng tượng, đơn vị dựng tượng chịu trách nhiệm di dời (số 4130, ra ngày 20.12.2024).

Theo báo cáo của Sở VHTT Nghệ An, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại văn bản số 10780/UBND-VX ngày 3.12, ngày 11.12.2024, Sở VHTT phối hợp với Sở Xây dựng và UBND thành phố Vinh tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa và kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở khu đô thị Cửa Tiền.

Trên cơ sở kiểm tra thực địa; ý kiến của Sở, ngành và chính quyền địa phương, Sở VHTT Nghệ An đã có báo cáo chỉ rõ các sai phạm liên quan đến việc dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu như sau: Chi nhánh Công ty cổ phần Danatol tại Nghệ An đã tiến hành xây dựng tượng Phan Bội Châu tại vòng xuyến khu đô thị mới Cửa Tiền, phường Vinh Tân (hoàn thành tháng 5.2022) khi chưa hoàn thành các thủ tục để được UBND tỉnh cấp phép xây dựng tượng danh nhân theo luật định (Quy hoạch, giấy phép xây dựng tượng, mẫu tượng...).

“Việc xây dựng công trình tượng Phan Bội Châu của Chi nhánh Công ty cổ phần Danatol khi chưa hoàn thiện các thủ tục đã vi phạm các quy định: Không đúng với Quy hoạch hệ thống tượng đài và tranh hoành tráng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014-2030 ban hành kèm theo quyết định số 7218/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 23.12.2014 của UBND tỉnh Nghệ An và Quy hoạch xây dựng của khu đô thị; mẫu tượng chưa được cấp phép sao chép tượng danh nhân theo quy định tại Điều 17 Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 2.10.2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật”, báo cáo của Sở VHTT nêu rõ.

Trước đó, sau khi đoàn liên ngành kiểm tra, ngày 16.12.2024, Sở Xây dựng Nghệ An cũng đã có văn bản phản hồi: “Khẳng định nội dung đề xuất đặt tượng tại đảo giao thông, đặc biệt là tượng danh nhân (cụ Phan Bội Châu) là không phù hợp.Đề nghị Sở VHTT căn cứ vào các quy định, quy chế về đặt tượng danh nhân để tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định”.

Ngày 17.12.2024, UBND TP Vinh cũng có văn bản nêu ý kiến: “Sở VHTT yêu cầu Công ty cổ phần Danatol Chi nhánh Nghệ An có báo cáo cụ thể, đề xuất phương án khắc phục sai phạm, trường hợp không đảm bảo yêu cầu, quy định nêu trên thì buộc phải tháo dỡ theo Điều 32, Chương IV, Nghị định 113/2013/ NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật”.

Được biết, ngày 12.12.2024, Chi nhánh Công ty cổ phần Danatol tại Nghệ An có văn bản số 196/CVCN.2024 gửi UBND tỉnh Nghệ An và các Sở, ngành liên quan, trong đó đưa ra đề xuất, kiến nghị: “Xem xét áp dụng quy trình rút gọn tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục cần thiết thực hiện quy trình theo đúng quy định; Trường hợp theo quy định không được, chủ đầu tư xin được di dời tượng cụ Phan Bội Châu ra khỏi khu đô thị trước ngày 28.2.2025”.

Trên cơ sở kiểm tra thực địa, đối chiếu với các văn bản liên quan, ý kiến Sở, ngành và chính quyền địa phương, báo cáo của Sở VHTTDL đã đề xuất, kiến nghị: Tượng Phan Bội Châu ở khu đô thị Cửa Tiền, phường Vinh Tân xây dựng khi chưa đảm bảo các thủ tục đã vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng và hoạt động mỹ thuật, do đó yêu cầu chủ đầu tư Chi nhánh Công ty cổ phần Danatol tại Nghệ An chịu trách nhiệm khắc phục di dời ra khỏi khu đô thị trước ngày 28.2.2025 như đề nghị của công ty.

“Sở VHTT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An giao UBND TP Vinh chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện khắc phục của Chi nhánh Công ty cổ phần Danatol tại Nghệ An”, báo cáo viết.

Thế nhưng, trưa qua 27.2, chúng tôi có mặt tại khu đô thị Cửa Tiền để ghi nhận việc thực hiện di dời tượng đài nhà chí sĩ Phan Bội Châu như thế nào thì hết sức ngỡ ngàng, ngạc nhiên là tượng cụ Phan Bội Châu vẫn chưa được di dời; xung quanh tượng vẫn chưa được bao che.

Cảnh quan xung quanh tượng vẫn y nguyên không hề có dấu hiệu cho thấy động thái thay đổi theo hướng sẽ di chuyển. Một số người dân sinh sống và thường xuyên qua lại nơi đây cũng thắc mắc, vì sao tượng cụ Phan Bội Châu được dựng lên với nhiều sai phạm mà đến nay chưa được di dời đi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay cơ quan chức năng có liên quan, cụ thể là Sở VHTT vẫn chưa nhận được văn bản chỉ đạo tiếp theo từ UBND tỉnh Nghệ An về việc này. Phải chăng, vụ việc sẽ rơi vào cảnh “chìm xuồng”?

Tác giả: Mai Thục Linh

Nguồn tin: baovanhoa.vn