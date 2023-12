Sau sự cố sập trần lớp học, TP Vinh rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trường học

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi học sinh Trường Trường PT Hermann Gmeiner Vinh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: PV

Chiều 21/12, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng cán bộ lãnh đạo Sở trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa 115 thăm hỏi sức khỏe học sinh Trường PT Hermann Gmeiner Vinh đang điều trị tại đây. Chia sẻ với học sinh và gia đình, Giám đốc Sở GD&ĐT động viên các em cố gắng giữ tinh thần, tiếp nhận điều trị của bệnh viện để sớm ổn định sức khỏe.

Trước đó, sáng 21/12, có 10 học sinh Trường PT Hermann Gmeiner Vinh phải nhập viện cấp cứu sau sự cố sập trần gỗ phòng học lớp 11A9. Hiện qua tổng hợp, đã có 7 học sinh bị thương nhẹ, sau khi sơ cứu sức khỏe ổn định đã được xuất viện và tiếp tục về nhà theo dõi. Riêng nữ sinh chẩn đoán ban đầu bị gãy cột sống đã được chuyển ra bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Cùng đi với nữ sinh, bên cạnh người nhà còn có cô Phó Hiệu trưởng nhà trường. Còn 2 học sinh khác đang tiếp tục điều trị ở Bệnh viện đa khoa 115, trong đó 1 em bị gãy chân và 1 em đang theo dõi chấn thương sọ não.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An động viên người thân của học sinh Trường PT Hermann Gmeiner Vinh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa 115. Ảnh: PV

Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, qua thăm hỏi, trao đổi, gia đình học sinh cũng thông cảm với nhà trường trước tai nạn không may. Về phía Sở cũng định hướng nhà trường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tối đa gia đình học sinh bị nạn trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Đồng thời động viên tinh thần các em học sinh còn lại của nhà trường, sớm ổn định dạy học trở lại trong điều kiện an toàn. Nhà trường cũng cần phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, kịp thời phát hiện các phòng học cũ, có dấu hiệu xuống cấp nguy hiểm để khắc phục.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, đối với các trường học khác trên toàn tỉnh, hàng năm Sở đều thường xuyên có văn bản chỉ đạo thống kê, rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn dạy học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và cơ quan chính quyền thành phố Vinh, Nghệ An trao đổi sự việc với đại diện nhà trường. Ảnh: PV

Chiều cùng ngày, lãnh đạo thành phố Vinh và các phòng, ban liên quan cũng đã thăm hỏi các học sinh bị thương. Liên quan đến sự việc này, ông Lê Trường Sơn – Phó Phòng GD&ĐT thành phố Vinh cũng cho biết: Ngay trong sáng nay, thành phố đã yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Vinh rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất và báo cáo ngay với thành phố nếu có nguy cơ mất an toàn. Riêng khu vực có phòng học bị sập trần ở Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh tạm thời không sử dụng để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trường PT Hermann Gmeiner Vinh được thành lập năm 1994 theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An. Trường được đặt tại phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Toàn bộ công trình do tổ chức quốc tế tài trợ với phòng học kiên cố. Các phòng học ngoài đổ trần, lợp ngói còn được đóng thêm trần gỗ để đảm bảo mùa đông ấm và mùa hè mát mẻ. Tuy nhiên sau 30 năm hoạt động và sử dụng cơ sở vật chất, các dãy phòng học đã cũ kỹ.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn