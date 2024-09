Sạt lở trên Quốc lộ 7C đoạn qua huyện Đô Lương, Nghệ An

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mưa lớn diện rộng, gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ và sạt lở tại nhiều khu vực, đặc biệt là trên các tuyến đường giao thông. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giao thông.

Khoảng 15h ngày 20/9, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT-TT, Công an huyện Đô Lương tiến hành tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và khảo sát các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá do ảnh hưởng của bão số 4.

Tại Km 4 đến Km5+400 của tuyến TL 538B thuộc xã Bài Sơn, Đô Lương, lực lượng chức năng phát hiện sạt lở đất đá từ hai bên ta luy xuống mặt đường. Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai cọc tiêu, căng dây cảnh báo nguy hiểm, và dọn dẹp đất đá để phương tiện lưu thông an toàn.

Công an huyện Đô Lương cũng đã điều tiết giao thông và phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường để khắc phục hậu quả.

Công an huyện Đô Lương đang xử lý vị trí sạt lở, điều tiết giao thông





Trung tá Tăng Văn Long, đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông huyện Đô Lương thông tin: “Khối lượng đất sạt lở xuống mặt đường là không nhiều, tuy nhiên khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời kiểm tra và xử lý để không gây cản trở giao thông cho người dân”.

Để đảm bảo an toàn, Công an huyện Đô Lương khuyến cáo người dân cần chú ý quan sát các biển báo, đặc biệt là biển báo nguy hiểm và các chướng ngại vật trên đường nhằm kịp thời xử lý sự cố, tránh tai nạn.

Dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) mới được đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư hơn 739 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 23 km, kết nối huyện Đô Lương và Tân Kỳ, là dự án quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giao thông khu vực.

Cũng trong chiều nay, tại Rú Nguộc trên Quốc lộ 46 đoạn qua huyện Thanh Chương cũng đã xảy ra sạt lở đất, nhưng mức độ chưa nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến giao thông của người dân.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn