Sân trận Việt Nam vs Iraq có gì đặc biệt?

Một ngày trước khi bước vào trận đấu với Iraq, trong khuôn khổ lượt đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam đã làm quen sân vận động Jassim Bin Hamad. Sân vận động có sức chứa 15.000 chỗ ngồi sẽ là nơi diễn ra màn so tài của thầy trò Philippe Troussier với Iraq.

Đương nhiên, chất lượng mặt cỏ ở các sân vận động phục vụ VCK Asian Cup 2023 không cần phải bàn đến. Mặt cỏ được chăm chút tỉ mỉ, từ chế độ tưới tiêu, cắt tỉa. Điều đó đem lại trải nghiệm hoàn hảo cho các đội bóng thi đấu tại đây, bao gồm cả đội tuyển Việt Nam.

Ghi nhận ở trên sân Jassim bin Hamad, Ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã có những trao đổi sơ bộ về đấu pháp sẽ sử dụng cho trận gặp Iraq. Theo đánh giá của HLV Troussier, Iraq là đội tuyển thuộc top 6 châu Á, đủ khả năng dự VCK World Cup 2026. Nhưng không vì thế mà ĐT Việt Nam lùi bước. Ở trận đấu cuối cùng trước khi chia tay giải, đội sẽ hướng đến màn trình diễn nỗ lực, tích cực để làm món quà cho người hâm mộ. Ông Troussier tin tưởng rằng các cầu thủ Việt Nam đang từng bước tiến bộ, bản lĩnh được trui rèn hơn, đặc biệt khi gặp các đối thủ hàng đầu châu Á. Ông hy vọng trận đấu với Iraq sẽ là cơ hội để ĐT Việt Nam tự tin, dám chơi bóng trước đối thủ này.

Các cầu thủ cũng tỏ ra phấn chấn hơn sau những ngày qua. Họ bắt đầu tìm lại niềm vui để có một trận đấu hay trước Iraq. Nói thêm về sân Jassim Bin Hamad, sân vận động này từng tổ chức FIFA Club World Cup 2019 cũng như Siêu cúp Italia năm 2014 và 2016. Khi đó, những Juventus, Napoli, AC Milan đã thi đấu tại đây, đem đến các màn trình diễn mãn nhãn. Trận đấu giữa Việt Nam và Iraq sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 24/1.

