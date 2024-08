Rau ngót "đại kỵ" với những người này, chớ dại ăn vào kẻo rước họa vào thân

Phụ nữ mang thai không nên ăn rau ngót

"Rau ngót chứa papaverin tác dụng hỗ trợ giảm đau, hạ huyết áp, co giãn cơ trơn của mạch máu. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều hoạt chất này có thể gây co thắt tử cung, tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho phụ nữ mang thai, nhất là khi rau còn sống. Vì vậy, phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu, cần tránh xa loại rau này và tuyệt đối tránh uống nước ép từ rau sống.

Người bị suy giảm chức năng gan, thận

Rau ngót chứa một lượng đáng kể kali. Khi gan và thận suy yếu, khả năng lọc và đào thải kali dư thừa ra khỏi cơ thể bị hạn chế. Kali tích tụ quá mức trong máu có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim.

Rau ngót cũng có chứa một số chất có thể làm tăng gánh nặng cho gan khi phải chuyển hóa và đào thải. Ở những người có chức năng gan suy yếu, việc tiêu thụ rau ngót có thể làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Một số thành phần trong rau ngót có thể tương tác với các loại thuốc điều trị bệnh gan, thận, làm giảm hiệu quả hoặc gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Tóm lại, mặc dù rau ngót có nhiều lợi ích dinh dưỡng, nhưng những người bị suy giảm chức năng gan, thận cần thận trọng khi sử dụng. Những người bị suy giảm chức năng gan, thận cần thận trọng khi sử dụng. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn về chế độ ăn uống phù hợp và an toàn.

Người bị mất ngủ, khó ngủ

Một số nghiên cứu cho thấy rằng rau ngót có thể gây ra một số tác dụng phụ như khó thở, chán ăn và mất ngủ ở một số người, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc có sức khỏe kém. Tuy nhiên, các tác dụng phụ này có thể được giảm thiểu bằng cách nấu chín rau ngót. Vì vậy, những người có tiền sử chán ăn, mất ngủ hoặc người lớn tuổi nên tránh uống nước rau ngót sống. Ngay cả khi ăn rau ngót đã nấu chín, họ cũng chỉ nên ăn một lượng nhỏ.

Người bị mất ngủ và khó ngủ không nên ăn rau ngót. Ảnh: Pharmacity

Người bị loãng xương, thiếu canxi

Rau ngót chứa glucocorticoid - một chất có thể cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho của cơ thể. Đối với những người đã bị loãng xương hoặc thiếu canxi, việc tiêu thụ rau ngót có thể làm tình trạng này trở nên trầm trọng hơn, khiến cơ thể khó hấp thụ canxi từ các nguồn thực phẩm khác. Tóm lại, mặc dù rau ngót có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng những người bị loãng xương hoặc thiếu canxi nên hạn chế hoặc tránh ăn rau ngót để bảo vệ sức khỏe của mình.

Người đang uống thuốc chống đông máu

Thuốc chống đông máu hoạt động bằng cách làm giảm khả năng đông máu của cơ thể, giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu người dùng thuốc chống đông máu đồng thời tiêu thụ nhiều vitamin K từ rau ngót, điều này có thể làm giảm hiệu quả của thuốc, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Vì vậy, để đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị, người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tránh hoặc hạn chế ăn rau ngót, cũng như các loại thực phẩm khác giàu vitamin K.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn