Phát hiện thi thể phụ nữ trong bao tải trên vỉa hè

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), chiều 10-6, người dân địa phương phát hiện một thi thể trong bao tải màu xanh, trên vỉa hè khu dân cư thuộc địa phận thôn Quảng Luận.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải

Tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an quận Dương Kinh, Công an phường Đa Phúc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc.

Người dân xung quanh hiện trường cho hay bao tải có chứa thi thể đã xuất hiện tại khu vực vỉa hè từ sáng sớm, nhưng nhiều người cho rằng bên trong đựng rác nên không kiểm tra.

Sau khi vụ việc được phát hiện, người dân cho biết gần vị trí bao tải có vết máu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là phụ nữ.

Chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đã cử lãnh đạo trực, cùng tổ công tác tới hiện phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động