Olympic Paris 2024: Trịnh Thu Vinh hụt huy chương

Chiều 28-7, tại Pháp, Trịnh Thu Vinh bước vào tranh tài chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ (bắn súng) tại Olympic Paris 2024. Trước đó, tại vòng loại, xạ thủ quê Thanh Hóa xếp hạng 5 với 578 điểm.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh thi đấu chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Olympics.com

Tại chung kết, Trịnh Thu Vinh khởi đầu khá tốt khi liên tục có mặt trong tốp 4. Theo thể thức, 8 xạ thủ sẽ bắn 3 loạt đầu tiên, ai thấp điểm nhất sẽ bị loại. Tiếp đến, cứ sau mỗi loạt bắn sẽ có 1 xạ thủ thấp điểm nhất bị loại.

Kết thúc 7 loạt bắn, xạ thủ Trịnh Thu Vinh của Đoàn thể thao Việt Nam giành được 198,6 điểm để xếp hạng 4 chung cuộc và không thể giành quyền vào vòng tranh huy chương. Dù vậy, thành tích trên cũng giúp Thu Vinh trở thành nữ xạ thủ có thành tích tốt nhất trong lịch sử bắn súng Việt Nam.

Ở màn tranh huy chương, hai xạ thủ người Hàn Quốc là Oh Ye-jin và Kim Ye-ji vượt trội so với đối thủ Bhaker Manu (Ấn Độ). Kết quả, với việc giành được 243,2 điểm, xạ thủ Oh Ye-jin giành huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục Olympic (kỷ lục cũ được nắm giữ bởi xạ thủ người Nga Vitalina với 240,3 điểm). Trong khi đó, Kim Ye-ji giành huy chương bạc với 241,3 điểm; Bhaker Manu đoạt huy chương đồng với 221,7 điểm.

Tác giả: MỸ ANH

Nguồn tin: qdnd.vn