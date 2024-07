Celine Dion tái xuất như một "nữ thần", trình diễn đỉnh cao cứu cả lễ khai mạc Olympic Paris 2024 nhàm chán!

Lễ khai mạc Olympic Paris kết thúc vào khoảng 4h30 sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam), mang về nhiều ý kiến trái chiều. Từ một ý tưởng được cả thế giới trông đợi về việc một lễ khai mạc Olympic không tổ chức trong SVĐ mà làm dọc 6 cây số của dòng sông Seine, đi qua nhiều địa điểm tuyệt đẹp của Paris.

Tuy nhiên cơn mưa to nặng hạt kéo dài không dứt cộng với nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan đã khiến không ít ý kiến đánh giá tiêu cực về lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Nhiều người không ngần ngại gọi đây là lễ khai mạc nhàm chán bậc nhất trong lịch sử các kì Thế Vận Hội. Tất nhiên, lễ khai mạc vẫn có không ít điểm sáng và điểm sáng lớn nhất phải gọi tên Celine Dion với màn tái xuất không thể ấn tượng hơn!

Celine Dion trình diễn L'hymne À L'amour tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi ròng rã dưới cơn mưa nặng hạt, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 cũng khép lại với nghi thức thắp ngọn đuốc Olympic. Năm nay, ngọn đuốc Olympic được thắp bằng một quả khinh khí cầu khổng lồ, bay hàng trăm mét trên bầu trời Paris.

Lúc này, Celine Dion xuất hiện lộng lẫy như một nữ thần ngay giữa ngọn tháp Eiffel - biểu tượng của Paris. Diva người Canada cất cao giọng hát với L'hymne À L'amour, bản tình ca kinh điển từng gắn liền với huyền thoại nhạc Pháp Édith Piaf. Đây cũng chính là sân khấu tái xuất xứng tầm với Celine Dion sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Trải qua bao biến cố, giọng hát của Celine Dion quả thực vẫn khiến khán giả "nổi da gà" khi cất lên. Đầy trữ tình, dạt dào cảm xúc và cũng đầy sang trọng, đó chính là Celine Dion mà cả thế giới vẫn luôn ngưỡng mộ. Tiếng hát của cô như vang vọng khắp Paris, sưởi ấm hàng triệu trái tim và thắp lên bao niềm hi vọng. Màn mưa nặng hạt vây quanh lấy Celine Dion trong lúc tháp Eiffel cùng cô tỏa sáng rực rỡ càng khiến hình ảnh thêm ấn tượng.

Và quả thật cho đến khi Celine Dion kết thúc màn trình diễn, chúng ta có thể hiểu vì sao BTC quyết tâm mời bằng được diva trình diễn bởi màn thể hiện quá xuất sắc này!

Tác giả: Nhật Nguyên