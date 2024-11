Nữ chủ nhà chết tức tưởi trong thùng nước chỉ vì một câu mắng

Nhưng Thạch Đen là người ở ấp Phú Thành A (xã Phú Tâm, huyện Châu Thành) lại không nằm trong tầm kiểm soát của công an địa phương. Vì vậy, các trinh sát phối hợp với Công an huyện Châu Thành và Công an xã Phú Tâm kiểm tra mọi động thái của Thạch Đen và phát hiện thời điểm sau khi xảy ra án mạng, người này không có mặt ở địa phương.