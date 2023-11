Nhiều giải pháp ngăn ngừa gây án từ mâu thuẫn bột phát

Trưa 5/11, 3 đối tượng Thạch Bô Nắ (SN 1998), Lý Sữa (SN 2000, cùng quê Sóc Trăng) và Dương Nhật Duy (SN 1998, quê Hậu Giang) cùng nhóm bạn đến nhậu tại một quán ăn nằm trên địa bàn ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cùng thời điểm này, anh Hường và anh Trường cũng đang tổ chức tiệc sinh nhật tại đây. Do có quen biết từ trước nên anh Hường và anh Trường đến mời nhóm của Thạch Bô Nắ uống ly bia.

Một số đối tượng giết người, cố ý gây thương tích bị bắt giữ trong thời gian gần đây.

Trong lúc cụng ly, anh Hường làm đổ bia lên người của Thạch Bô Nắ và bị Nắ dùng ly bia thủy tinh đập vào đầu của anh Hường gây thương tích. Dù nhóm của anh Hường không đánh lại nhưng nhóm của Thạch Bô Nắ vẫn tiếp tục dùng hung khí đuổi đánh làm nhiều người trong nhóm anh Hường bị thương. Sau khi gây án, cả nhóm của Thạch Bô Nắ rời khỏi hiện trường. Qua truy xét, Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ các đối tượng sau ít ngày gây án.

Ngày 24/10, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Nguyễn Duy Nhật (SN 1999, quê Vĩnh Long) về hành vi giết người. Trước đó, Nhật đi nhậu rồi về nhà trọ của mình đang ở tại ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX Bến Cát (Bình Dương) thấy anh N (SN 1999, quê An Giang) ở cùng dãy trọ, đang ngồi bấm điện thoại. Nhật rủ anh N chơi đánh bài nhưng anh N không trả lời. Cho rằng anh N. xem thường mình, Nhật về phòng lấy một con dao rồi sang đâm anh N. và cha anh N bị thương nặng…

Võ Thị Ngọc Mai (SN 1980) có mâu thuẫn về tiền bạc với bà Huỳnh Thị Cúc (SN 1985, cùng quê An Giang) nên hai bên thường xuyên cự cãi, đánh nhau. Quyết không cho đối thủ còn cơ hội đôi co với mình, tối 21/10, Mai mang theo 1 ổ khoá, 1 bịch xăng đến phòng trọ của bà Cúc. Sau khi khóa cửa ngoài phòng trọ của bà Cúc, Mai lạnh lùng đổ xăng vào phòng trọ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát, 5 người trong phòng trọ hô hoán kêu cứu và được những người xung quanh bẻ khóa cửa, giải cứu. Sau khi gây án, nghe tin đối thủ chưa thiệt mạng, Mai biết sự việc sẽ bại lộ nên ra đầu thú…

Đại úy Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Bình Dương xảy ra 30 vụ giết người, 167 vụ cố ý gây thương tích. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, ghen tuông tình ái, ngáo đá, lạm dụng rượu, bia… Đa số người gây án là đối tượng ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc trên địa bàn. Do người lao động đến từ nhiều vùng miền có sự khác biệt về phong cách, lối sống, phong tục tập quán…nên trong quá trình lao động, sinh hoạt phát sinh nhiều bất đồng quan điểm. Mặt khác, có hơn 60% số lao động có trình độ dân trí thấp, thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu kỹ năng sống, thích hơn thua…nên thường sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn thay vì nhờ pháp luật can thiệp hay trong phân tích phải trái, đúng sai.

Để phòng ngừa án bột phát từ nguyên nhân nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Hiện tại, Bình Dương có 3.051 thành viên câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; 187 câu lạc bộ chủ nhà trọ tự quản về an ninh trật tự, 188 chi hội thanh niên nhà trọ, 328 tổ hòa giải cơ sở, 1.021 đội công nhân xung kích về an ninh trật tự trong doanh nghiệp, thu hút gần 20.000 thành viên…tất cả các mô hình này nhằm để kịp thời phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh mâu thuẫn lớn dẫn đến hành vi phạm tội. Thực tế, hầu hết các vụ án mạng, cố ý gây thương tích đều xảy ra ở những nơi chưa có các mô hình này. Do vậy, mục tiêu sắp tới của ngành Công an nói riêng và các ban, ngành chức năng khác nói chung là tiếp tục nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa nghiệp vụ, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác tuần tra kiểm soát… cũng được các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương đẩy mạnh triển khai. Ngoài ra, trong thời gian qua, các Tổ tuần tra 171 đã phát hiện và xử lý 85 đối tượng cờ bạc, 63 đối tượng liên quan đến ma túy, 95 đối tượng đánh nhau, 112 đám đông tụ tập về khuya…đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm phát sinh.

Tác giả: Phương Tuyền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân