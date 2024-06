Nhân viên nhà ga cứu người phụ nữ thoát chết trong gang tấc

Your browser does not support the video tag.

Trưởng ga Koson Rainasuk, 55 tuổi, đã hét lên để cảnh báo hành khách, người vừa mới xuống từ một chuyến tàu khác và chuẩn bị băng qua đường ray tại ga Samrong Thap ở tỉnh Surin, Thái Lan vào ngày 3/6.

Tuy nhiên, người phụ nữ dường như không nghe thấy và tiếp tục đi vào đường ray của đoàn tàu tốc hành đang lao tới.

Đoạn phim đầy kịch tính cho thấy Koson đã nhảy qua đường ray để chặn người phụ nữ lớn tuổi ngay khi đoàn tàu chạy qua.

Nhân viên này cho biết: "Tôi đã cảnh báo bà ấy rằng đoàn tàu đang tới, nhưng có lẽ bà ấy đã không nghe thấy hoặc không chú ý khi xuống tàu".

Ông nói thêm rằng hành khách cần luôn chú ý khi băng qua đường ray tàu hỏa.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn