Người phụ nữ sinh con trong thang máy rồi thản nhiên bỏ vào thùng rác

Sự việc xảy ra vào ngày 21/8, tại một tòa nhà ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Trong clip, một người phụ nữ đang đẩy chiếc vali vào trong thang máy lúc 20h44. Vài giây sau, người này cúi xuống một góc của thang máy. Khi đứng dậy, cô ta bế một đứa trẻ trên tay rồi cố gắng lau vết máu trên người em bé, đế giày và các vết trên sàn.

Khi thang máy dừng lại lúc 20h47, người phụ nữ nhanh chóng bước ra ngoài, đặt đứa trẻ sơ sinh vào thùng rác. Để che đậy hành vi của mình, cô ta còn ném thêm khăn giấy vào thùng rác để không bị phát hiện.

Nhận thấy hành vi đáng ngờ của người phụ nữ, một cụ bà đã dừng lại ở chỗ thùng rác và ngó vào trong nhưng không thấy đứa bé vì có quá nhiều khăn giấy. Sau khi chờ cụ bà rời đi, người phụ nữ lại lau vết bẩn trên giày rồi bước vào một thang máy khác.

Tối cùng ngày, người dân đã phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh. Họ lập tức đưa bé đến bệnh viện và gọi cảnh sát để được giúp đỡ.

Theo nhân viên bệnh viện, đứa trẻ đã được xuất viện sau vài ngày và hiện đã được người phụ nữ và bạn đời chăm sóc. Nhân viên bệnh viện cho biết: "Trong thời gian bé nằm viện, mẹ và bà của bé đã đến thăm".

Cư dân mạng vô cùng kinh hoàng trước hành động của người phụ nữ, có người còn chỉ trích đây là một bà mẹ vô tâm. Một cư dân mạng viết: "Đứa trẻ tội nghiệp mới sinh ra đã bị bỏ rơi như thế này".

"Cô ta ném đứa trẻ vào thùng như ném rác", một người bức xúc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn