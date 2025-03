Người phụ nữ dùng chiêu lừa "độc", công an đang tìm bị hại

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông báo phương thức, thủ đoạn nêu trên và đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, TP rà soát các nguồn tin về tội phạm, vụ án có liên quan đến phương thức, thủ đoạn nêu trên để phối hợp kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân, nếu có người dân bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, đề nghị đến trực tiếp trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.