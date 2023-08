Nghi phạm cướp ngân hàng Hàn Quốc trốn sang Đà Nẵng

Hình ảnh nghi phạm tẩu thoát sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng tại thành phố Daejeon hôm 18-8 được cắt từ camera an ninh khu vực - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng thông tấn Yonhap, nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở thành phố Daejeon được cơ quan cảnh sát địa phương xác nhận đã bỏ trốn đến thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Cụ thể, nghi phạm này bị phát hiện đã cướp 39 triệu won (hơn 29.000 USD) tại một ngân hàng ở phường Gwanjeo, quận Seo, thành phố Daejeon vào ngày 18-8, sau đó đã bỏ trốn đến Việt Nam ngày 20-8.

Interpol truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hàn Quốc trốn sang Đà Nẵng

Thời điểm gây án, tên này còn "cẩn thận" ngụy trang bằng cách đội mũ bảo hiểm màu đen, mặc áo khoác leo núi đột nhập ngân hàng trên và uy hiếp nhân viên bằng vũ khí, bình xịt chữa cháy được chuẩn bị từ trước.

Đài SBS tiết lộ nghi phạm chỉ mất vỏn vẹn sáu phút để thực hiện toàn bộ vụ cướp táo bạo trên.

Bên cạnh đó, theo báo Hankyoreh, một ngày trước khi thực hiện hành vi cướp ngân hàng, nghi phạm đã trộm hai chiếc xe máy ở khu vực quận Seo và quận Yuseong. Cảnh sát địa phương đã tìm thấy cả hai chiếc xe này tại địa phương hôm 20-8.

Sau khi gây án, người này liên tục di chuyển trong những đoạn đường không có camera an ninh để lẩn trốn cảnh sát.

Cảnh sát địa phương đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cùng phối hợp để bắt giữ nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng trên.

Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã trở thành địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của rất nhiều người Hàn Quốc, trong đó có cả những ngôi sao, thần tượng của xứ sở kim chi.

Tác giả: UYÊN PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ