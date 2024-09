Nghệ An: Tỷ lệ mở tài khoản cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội đạt 60,73%

Theo báo cáo đánh giá việc thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của tỉnh Nghệ An từ năm 2022 đến tháng 8.2024 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã quan tâm, phối hợp với các ngành, đơn vị chỉ đạo, đôn đốc, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP của Chính phủ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Việc công bố thủ tục hành chính và công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ, kịp thời; thực hiện 2 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP của Chính phủ. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến so với tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh có chuyển biến. Các huyện, thành phố, thị xã đã quan tâm chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng phí cho người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội” trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

Hỗ trợ người dân nhận lương hưu bằng đăng ký tài khoản ngân hàng tại thành phố Vinh. Ảnh: Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội.

Công tác chỉ đạo mở tài khoản và chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25.11.2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ mở tài khoản cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội đạt 60,73% so với tổng số trên địa bàn tỉnh; chi trả qua tài khoản ngân hàng cho 20.274 đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, đạt tỷ lệ 16,71% số có tài khoản. Tỷ lệ chi trả hưởng trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 99,3%. Nghệ An đã và đang tiếp tục thực hiện chi trả qua đơn vị dịch vụ bưu điện cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội không có nhu cầu chi trả qua tài khoản.

Cùng với đó, việc phối hợp rà soát, xác minh, cập nhật thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số hóa hồ sơ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, dữ liệu lao động được quan tâm thực hiện, đến nay cơ bản hoàn thành.

Bên cạnh những kết quả trên, việc thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của tỉnh Nghệ An còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ “giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trực tuyến, mở tài khoản và chi trả qua tài khoản cho người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội hàng tháng đạt tỷ lệ thấp so với yêu cầu của tỉnh. Ở một số địa phương vẫn còn tình trạng luân chuyển hồ sơ giấy giữa cấp xã với phòng LĐTBXH cấp huyện, chưa thực hiện triệt để trên môi trường điện tử. Một số cán bộ cấp xã chưa thực hiện “hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội” trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới đã nêu tại báo cáo trình bày và ý kiến thảo luận tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, tiện ích của việc thực hiện Đề án 06/ CP của Chính phủ.

Về công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính lĩnh vực ngành; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 theo Quyết định số 206/QĐ- TTg ngày 26.2 .2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương.

