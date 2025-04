Nghệ An: Triển lãm, trưng bày và giới thiệu sách trên tuyến phố đi bộ

Your browser does not support the video tag.

Video triển lãm, trưng bày và giới thiệu sách trên phố đi bộ TP Vinh, Nghệ An

Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ phát động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025.

Chương trình được tổ chức quy mô lớn tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, cùng nhiều gian hàng triển lãm sách trên tuyến phố đi bộ TP Vinh.

Chương trình mang tới những thông điệp “Văn hóa đọc - kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”.

Sự kiện có ý nghĩa lớn trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức thường niên, nhằm lan tỏa tinh thần yêu sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dịp này, Nghệ An cũng tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm, trưng bày, tặng, bán sách; tuyên truyền, giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về xứ Nghệ...

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn